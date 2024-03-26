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Одного з найвпливовіших "ворів в законі" можуть видворити з України — деталі від Нацполіції

26 березня 2024 16:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Одного з найвпливовіших "ворів в законі" можуть видворити з України — деталі від Нацполіції
Правоохоронець та затриманий фігурант. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Одного з найвпливовіших "ворів в законі" на прізвисько "Хмєло" можуть видворити з України. Наразі очільника руставського злочинного клану поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у вівторок, 26 березня.

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"Хмєло" можуть видворити з країни

"Рішенням РНБО до 63-річного "вора в законі" "Хмєло" були застосовані персональні та інші обмежувальні санкції. Також працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції були зібрані матеріали щодо надання фіктивних підстав для набуття "вором в законі" громадянства України", — йдеться у повідомленні.

У березні 2024 року уродженця Грузії було позбавлено громадянства України.

Оперативники ДСР Нацполіції доставили фігуранта до Державної міграційної служби України, де стосовно нього співробітники склали адміністративний протокол за порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні.

Наразі зловмисник поміщений до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. У Нацполіції зазначили, що проводяться відповідні заходи для подальшого видворення з території країни.

Що відомо про затриманого "вора в законі"

Уродженець Грузії був "коронований" в 1988 році. Він є лідером руставського злочинного клану та найвпливовішим "вором в законі" не тільки на території України, а й на територіях пострадянських країн.

Нагадаємо, у Львові суд виніс вирок організатору та виконавцям замаху на відомого львівського бізнесмена Богдана Копитка, який стався ще у 2016 році. Тоді внаслідок вибуху позашляховика посеред дороги в Старому Селі загинули три охоронці підприємця, сам він не постраждав.

Також Служба безпеки України ефективно зірвала плани Федеральної служби безпеки Росії "завести" свого шпигуна в українські правоохоронні структури. Йому загрожує довічне ув'язнення.

злодії в законі
іноземець
Грузія
Україна
Нацполіція

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