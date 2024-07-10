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Один из крупнейших медцентров США может присоединиться к партнерству с Украиной, — Зеленская

10 июля 2024 17:19
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Елена Зеленская посетила военно-медицинский центр в США
Елена Зеленская в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, США. Фото: Офис Президента
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В рамках визита Президента Украины в Соединенные Штаты Америки первая леди Елена Зеленская посетила Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в городе Бетесда в штате Мэриленд. Это один из самых больших медицинских центров в США.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

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Международное медицинское партнерство

В медучреждении предоставляют все необходимые медицинские услуги военным, ветеранам и их семьям. Центр также является ведущим учреждением в области медицинских исследований и разработок, что позволяет военным получать доступ к передовым методам лечения и технологий.

 

Зеленская посетила одно из крупнейших медучреждений США
Елена Зеленская посетила Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, США. Фото: Офис Президента

Елена Зеленская обсудила с представителями учреждения важность психологической реабилитации для воинов.

"Специалисты Всеукраинской программы ментального здоровья изучали опыт воплощения Министерством обороны США информационной кампании "Настоящие воины", направленной на поощрение военных обращаться за помощью самостоятельно. Будем рады сотрудничать в этом направлении", — отметила Первая леди.

Она также выразила надежду на присоединение центра Уолтера Рида к международному медицинскому партнерству, начатому Украиной для непосредственного сотрудничества между медицинскими учреждениями нашей страны и мира. Побратимами 43 украинских больниц стали медучреждения из 17 стран.

 

Зеленская посетила одно из крупнейших медучреждений США
Елена Зеленская встретилась с работниками Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, США. Фото: Офис Президента

"Конкретные больницы в Украине получают "побратима" за границей, и в рамках партнерства проходят обучение, стажировку и выездные миссии. Предлагаю начать партнерство между Национальным военно-медицинским центром Уолтера Рида и Ровенским областным госпиталем ветеранов войны", — сказала Зеленская.

Также супруга Президента подчеркнула, что Украина внедряет комплексный подход к медицинской помощи, чтобы не только спасать жизнь защитников, но и сохранять ее качество.

Напомним, в Вашингтоне в среду, 10 июля, прошел первый день саммита Североатлантического Альянса. В этом году мероприятие стало юбилейным — 75-м.

Вчера Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в Соединенных Штатах Америки почтили память жертв Голодомора.

Добавим, что в ближайшее время в Украине ожидается принятие решения об увеличении истребителей F-16. Также страна подпишет и два новых соглашения о безопасности, которые будут предусматривать поддержку санкций против России, нашего вступления в ЕС и НАТО и защиты Украины.

США Елена Зеленская Украина медицина врачи больница

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