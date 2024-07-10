Олена Зеленська відвідала військово-медичний центр у США

Олена Зеленська у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда, США. Фото: Офіс Президента

У межах візиту президента України до Сполучених Штатів Америки перша леді Олена Зеленська відвідала Національний військово-медичний центр імені Волтера Ріда в місті Бетесда у штаті Меріленд. Це один із найбільших медичних центрів у США.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

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У медзакладі надають усі необхідні медичні послуги військовим, ветеранам та їхнім сім’ям. Центр також є провідною установою у сфері медичних досліджень та розробок, що дає змогу військовим отримувати доступ до передових методів лікування та технологій.

Олена Зеленська відвідала Національний військово-медичний центр імені Волтера Ріда, США. Фото: Офіс Президента

Олена Зеленська обговорила з представниками закладу важливість психологічної реабілітації для воїнів.

"Фахівці Всеукраїнської програми ментального здоров’я вивчали досвід втілення Міністерством оборони США інформаційної кампанії "Справжні воїни", спрямованої на заохочення військових звертатися по допомогу самостійно. Будемо раді співпрацювати в цьому напрямі", — зазначила Перша леді.

Вона також висловила сподівання на долучення центру Волтера Ріда до міжнародного медичного партнерства, започаткованого Україною для безпосередньої співпраці між медичними закладами нашої країни та світу. Побратимами 43 українських лікарень стали медзаклади вже із 17 країн.

Олена Зеленська зустрілася з працівниками Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда, США. Фото: Офіс Президента

"Конкретні лікарні в Україні отримують "побратима" за кордоном, і в межах партнерства відбуваються навчання, стажування та виїзні місії. Пропоную започаткувати партнерство між Національним військово-медичним центром Волтера Ріда та Рівненським обласним госпіталем ветеранів війни", — сказала Зеленська.

Також дружина президента наголосила, що Україна впроваджує комплексний підхід до медичної допомоги, щоб не лише рятувати життя захисників, а й зберігати його якість.

Нагадаємо, у Вашингтоні в середу, 10 липня, відбувся перший день саміту Північноатлантичного Альянсу. Цього року захід став ювілейним — 75-м.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у Сполучених Штатах Америки вшанували пам'ять жертв Голодомору.

Додамо, що найближчим часом в Україні очікується ухвалення рішення про збільшення винищувачів F-16. Також країна підпише і дві нові безпекові угоди, які передбачатимуть підтримку санкцій проти Росії, нашого вступу в ЄС і НАТО та захисту України.