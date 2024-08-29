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Руководителя АМКУ освободили под залог в 30 млн гривен

29 августа 2024 16:26
Галина Шподарева - редактор
Глава АМКУ Кириленко вышел под залог в 30 млн гривен
Павел Кириленко. Фото: Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda
Галина Шподарева - редактор

Глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко вышел под залог в 30 млн гривен, который ему 28 августа назначил Высший антикоррупционный суд как меру пресечения. Кириленко инкриминируют незаконное обогащение на сумму 56,2 млн гривен и декларирование недостоверной информации.

Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на Высший антикоррупционный суд в четверг, 29 августа.

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Мера пресечения Кириленко

В судебном заседании 15 августа прокуроры обратились в суд с просьбой отправить Павла Кириленко под стражу с возможностью залога в 120 млн гривен.

28 августа суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен и установил личные обязанности сроком на два месяца. По словам Кириленко, от работы его не отстраняли и он продолжает исполнять обязанности главы Антимонопольного комитета.

Дело Кириленко — что известно

Уголовное производство по председателю АМКУ Павлу Кириленко по статьям "незаконное обогащение" и "декларирование недостоверной информации" САП и НАБУ начали 25 марта 2024 года.

Перед этим журналисты "Схем" обнародовали расследование в отношении жены Кириленко, родственники которой приобрели элитное имущество в Ужгороде, Киеве и области на 70 млн гривен, что не соответствует их заработкам.

14 августа Кириленко сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн гривен и декларировании недостоверной информации.

По информации следствия, Павел Кириленко, занимая должность руководителя Донецкой ОВА, в 2020-2023 годах приобрел 21 объект недвижимого имущества и люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены.

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