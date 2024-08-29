Голова АМКУ Кириленко вийшов під заставу у 30 млн гривень

Павло Кириленко. Фото: Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко вийшов під заставу у 30 млн гривень, яку йому 28 серпня призначив Вищий антикорупційний суд як запобіжний захід. Кириленку інкримінують незаконне збагачення на суму 56,2 млн гривень та декларування недостовірної інформації.

Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на Вищий антикорупційний суд у четвер, 29 серпня.

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Запобіжний захід Кириленку

В судовому засіданні 15 серпня прокурори звернулися до суду з проханням відправити Павла Кириленка під варту з можливістю застави у 120 млн гривень.

28 серпня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 мільйонів гривень та встановив особисті обв'язки терміном на два місяці. За словами Кириленка, від роботи його не відсторонювали та він продовжує виконувати обов'язки голови Антимонопольного комітету.

Справа Кириленка — що відомо

Кримінальне провадження щодо голови АМКУ Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації" САП та НАБУ розпочали 25 березня 2024 року.

Перед цим журналісти "Схем" оприлюднили розслідування щодо дружини Кириленка, родичі якої придбали елітне майно в Ужгороді, Києві та області на 70 млн гривень, що не відповідає їхнім заробіткам.

14 серпня Кириленку повідомили про підозру в незаконному збагаченні на 56,2 млн гривень та неправдивому декларуванні.

За інформацією слідства, Павло Кириленко, обіймаючи посаду керівника Донецької ОВА, у 2020–2023 роках набув 21 об’єкт нерухомого майна та люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.