Андрей Сибига прибыл в Румынию — какова цель визита

Андрей Сибига и Луминиция Одобеску. Фото: МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига 18 сентября посетит с рабочим визитом Румынию. Он проведет двусторонние переговоры с румынской коллегой Луминицей Одобеску и другими чиновниками. По итогам переговоров министры проведут совместную пресс-конференцию.

Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел в среду, 18 сентября.

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Ключевыми темами переговоров в Бухаресте станет дальнейшая поддержка оборонных возможностей и энергетической устойчивости Украины. Также будет обсуждаться продвижение нашего государства на пути вступления в ЕС и НАТО.

Также будут подняты такие темы как воплощение Формулы мира, Черноморская безопасность и защита законных прав и интересов граждан Украины в Румынии.

"С визита в Румынию начнется региональное турне министра Андрея Сибиги рядом соседних стран, которое станет его первым зарубежным турне после назначения на должность", — отметили в МИД.

В ведомстве также отметили, что такой выбор первого зарубежного турне является сигналом настроения Украины на развитие конструктивной, предполагаемой и взаимовыгодной политики добрососедства, имеющей стратегическое значение в контексте вступления Украины в ЕС и НАТО.