Андрій Сибіга прибув до Румунії — яка мета візиту

Андрій Сибіга та Лумініція Одобеску. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 18 вересня відвідає із робочим візитом Румунію. Він проведе двосторонні переговори з румунською колегою Лумініцою Одобеску та іншими високопосадовцями. За підсумками переговорів міністри проведуть спільну пресконференцію.

Про це повідомили на сайті Міністерства закордонних справ у середу, 18 вересня.

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Ключовими темами переговорів у Бухаресті стануть подальша підтримка оборонних спроможностей та енергетичної стійкості України. Також обговорюватиметься просування нашої держави на шляху до вступу в ЄС та НАТО.

Також будуть підняті такі теми, як втілення Формули миру, Чорноморська безпека та захист законних прав та інтересів громадян України в Румунії.

"З візиту до Румунії розпочнеться регіональне турне міністра Андрія Сибіги низкою сусідніх країн, яке стане його першим закордонним турне після призначення на посаду", — зазначили в МЗС.

У відомстві також зазначили, що такий вибір першого закордонного турне є сигналом налаштованості України на розвиток конструктивної, передбачуваної та взаємовигідної політики добросусідства, яка має стратегічне значення у контексті вступу України до ЄС і НАТО.