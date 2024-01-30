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Обозвал ведьмой депутата — в Коломыйском горсовете уволили секретаря

30 января 2024 15:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обозвал ведьмой депутата — в Коломыйском горсовете уволили секретаря
Секретарь Коломыйского горсовета Андрей Куничак. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Ивано-Франковской области уволили секретаря Коломыйского городского совета Андрея Куничака. Причиной стало то, что во время заседания горсовета, он обозвал депутата Галину Белю ведьмой.

Об этом сообщает омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Секретарь обозвал депутата ведьмой

По словам Лубинца, Куничак произнес выражения, унизительные для депутатки и дискриминирующие ее по гендерному признаку. Эти слова оскорбили честь и достоинство женщины, повлияли на ее профессиональную репутацию как члена городского совета.

Лубинец также упомянул, что Галина Беля сама обратилась к нему по этому вопросу, после чего было начато соответствующее расследование.

Действия Куничака были рассмотрены на заседании Постоянной комиссии с участием обеих сторон. В результате Коломыйский муниципалитет решил досрочно прекратить полномочия секретаря.

"Любой вид дискриминации – это нарушение прав человека", — подчеркнул Лубинец.

Что произошло в Коломыйском горсовете

Инцидент произошел в ноябре 2023 года в Ивано-Франковской области в ходе сессии горсовета, где предполагалось обсудить вопрос о снятии Куничака с должности.

Во время выступления с трибуны Куничак обратился к Беле, чтобы она на него так не смотрела. В ответ женщина спросила как это, на что чиновник ответил, что она смотрит как ведьма.

Напомним, что НАБУ и САП завершили расследование в отношении двух нардепов Украины и одного сообщника. Одному из них инкриминируется попытка дать взятку руководителю Государственного агентства восстановления за выделение средств на ремонт объекта инфраструктуры. 

Кроме того, ГБР разоблачило в Одесской области чиновника военкомата на злоупотреблении служебным положением. Сотрудник Белгород-Днестровского РТЦК и СП помогал мужчинам избежать мобилизации.

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Ивано-Франковская область
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