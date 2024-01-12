Нардепы предлагали взятку топ-чиновникам в сфере восстановления — расследование завершилось

НАБУ проводит расследование. Фото: UNIAN

НАБУ и САП завершили расследование в отношении двух нардепов Украины и одного сообщника. Одному из них инкриминируется попытка дать взятку руководителю Государственного агентства восстановления за выделение средств на ремонт объекта инфраструктуры.

Об этом сообщает НАБУ.

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Сообщается, что взятка предлагалась в виде криптовалюты Bitcoin на сумму 50 тыс. долларов США, часть из которых, составляющая 0,39 биткоина или 10 тыс. долларов США, была уже передана.

Второй депутат, также владелец крупного строительного и аграрного бизнеса, предложил руководителю Министерства восстановления взятку за присуждение его компании контрактов на реконструкцию инфраструктурных объектов на общую сумму в 1 миллиард гривен. В качестве вознаграждения он обещал 3-5% от стоимости каждого контракта.

После получения 50 млн грн за контракт на восстановление разрушенного моста, депутат через посредника выплатил руководителю Государственного агентства восстановления 150 тыс. долларов США, как было обещано.

Сообщение НАБУ. Фото: скриншот

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило в Одесской области чиновника военкомата на злоупотреблении служебным положением. Сотрудник Белгород-Днестровского РТЦК и СП помогал мужчинам избежать мобилизации.

Также мы писали, что Высший совет правосудия (ВСП) временно отстранил от исполнения обязанностей судью Приморского районного суда города Одессы Илью Лонского. Мужчину подозревают в получении взятки.