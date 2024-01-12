Нардепи пропонували хабар топ-чиновникам у сфері відновлення – розслідування завершилося

НАБУ проводить розслідування. Фото: UNIAN

НАБУ та САП завершили розслідування щодо двох нардепів України та одного спільника. Одному з них інкримінується спроба дати хабар керівнику Державного агентства поновлення за виділення коштів на ремонт об'єкта інфраструктури.

Про це повідомляє НАБУ.

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Повідомляється, що хабар пропонувався у вигляді криптовалюти Bitcoin на суму 50 тис. доларів США, частину з яких, що становить 0,39 біткоїна або 10 тис. доларів США, було вже передано.

Другий депутат, також власник великого будівельного та аграрного бізнесу, запропонував керівнику Міністерства відновлення хабар за присудження його компанії контрактів на реконструкцію інфраструктурних об'єктів на загальну суму 1 мільярд гривень. Як винагороду він обіцяв 3-5% вартості кожного контракту.

Після отримання 50 млн грн за контракт на відновлення зруйнованого мосту депутат через посередника виплатив керівнику Державного агентства відновлення 150 тис. доларів США, як було обіцяно.

Повідомлення НАБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило на Одещині чиновника військкомату на зловживанні службовим становищем. Співробітник Білгород-Дністровського РТЦК та СП допомагав чоловікам уникнути мобілізації.

Також ми писали, що Вища рада правосуддя (ВСП) тимчасово усунула від виконання обов'язків суддю Приморського районного суду міста Одеси Іллю Лонського. Чоловіка підозрюють у отриманні хабара.