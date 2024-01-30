Обізвав відьмою депутата — у Коломийській міськраді звільнили секретаря

Секретар Коломийської міськради Андрій Куничак. Фото: скриншот

На Івано-Франківщині звільнили секретаря Коломийської міської ради Андрія Куничака. Причиною стало те, що під час засідання міськради він обізвав депутатку Галину Белю відьмою.

Про це повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець.

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Секретар обізвав депутатку відьмою

За словами Лубінця, Куничак висловив вирази, принизливі для депутатки і які дискримінують її за ґендерною ознакою. Ці слова образили честь та гідність жінки, вплинули на її професійну репутацію як члена міської ради.

Лубінець також згадав, що Галина Беля сама звернулася до нього з цього питання, після чого було розпочато відповідне розслідування.

Дії Куничака було розглянуто на засіданні Постійної комісії за участю обох сторін. Внаслідок цього Коломийський муніципалітет вирішив достроково припинити повноваження секретаря.

"Будь-який вид дискримінації — це порушення прав людини", — підкреслив Лубінець.

Що сталося у Коломийській міськраді

Інцидент стався у листопаді 2023 року на Івано-Франківщині під час сесії міськради, де передбачалося обговорити питання про зняття Куничака з посади.

Під час виступу з трибуни Куничак звернувся до Галини Белі, щоби вона на нього так не дивилася. У відповідь жінка запитала, як це, на що чиновник відповів, що вона дивиться як відьма.

Нагадаємо, що НАБУ та САП завершили розслідування щодо двох нардепів України та одного спільника. Одному з них інкримінується спроба дати хабар керівнику Державного агентства поновлення за виділення коштів на ремонт об'єкта інфраструктури.

Крім того, ДБР викрило на Одещині чиновника військкомату на зловживанні службовим становищем. Співробітник Білгород-Дністровського РТЦК та СП допомагав чоловікам уникнути мобілізації.