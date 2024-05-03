Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

Завод "Артем". Фото иллюстративное: hromadske

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд праву о растрате 225 миллионов гривен на производстве артиллерийских снарядов на киевском заводе Артем. Всем участникам сделки, среди которых иностранец, грозит от семи до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

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Как сообщается, в 2017 году иностранец, узнав о выделении финансирования на реконструкцию промышленной базы завода "Артем", разработал план завладения этими средствами. Он вступил в преступный сговор с рядом украинских чиновников, в том числе с замминистра экономики.

Чиновники обеспечили заключение контракта на закупку станков для завода с предопределенной фиктивной компанией, зарегистрированной организатором схемы в США. Ей создали образ сертифицированного поставщика Минобороны США, и существенно завысили ее показатели производительности.

Схема хищения средств завода "Артем". Источник: САП

В результате, на счет этой компании, завод "Артем" перечислил 8,3 миллиона долларов США — половину стоимости контракта. Однако оборудование предприятию так и не поступило, а производство корпусов для 152 и 155 мм снарядов было сорвано. Такие действия нанесли государственной компании "Артем" ущерб на сумму более 225 млн грн.

В результате расследования САП сообщила о подозрении:

заместителю министра экономического развития и торговли Украины;

директору Департамента внешнеэкономической деятельности и маркетингу ГАХК "Артем";

директору ГП "Украинский научно-технический и внедренческий центр комплексной защиты информации" (ГП "Безопасность");

физическому лицу-иностранцу, выступившему организатором схемы.

Напомним, ранее детективы НАБУ и САП раскрыли схему хищения почти 5 миллионов гривен Укрзализныци.

Также ведомства сообщили о подозрении в незаконном обогащении народному депутату от "Слуги Народа" Андрею Клочко, фигурировавшему в расследовании Bihus.Info, после которого открыли уголовное производство.