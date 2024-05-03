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Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

3 травня 2024 00:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень
Завод "Артем". Фото ілюстративне: hromadske
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду с праву  про розтрату  225 мільйонів гривень  на виробництві артилерійських снарядів на київському заводі "Артем". Всім учасникам оборудки, серед яких — іноземець, загрожує від семи до дванадцяти років в'язниці.

Про це повідомляє пресслужба САП.

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Іноземець викрав кошти заводу "Артем"

Як повідомляється, у 2017 році іноземець, дізнавшись про виділення фінансування на реконструкцію промислової бази заводу "Артем", розробив план заволодіння цими коштами. Він вступив у злочинну змову з низкою українських посадовців, зокрема з заступником міністра економіки.

Чиновники забезпечили укладання контракту на закупівлю верстатів для заводу з наперед визначеною фіктивною компанією, зареєстрованою організатором схеми в США. Їй створили образ сертифікованого постачальника Міноборони США та суттєво завищили її показники продуктивності.

завод артем корупція
Схема розкрадання коштів заводу "Артем". Джерело: САП

В результаті, на рахунок цієї компанії, завод "Артем" перерахував 8,3 мільйона доларів США — половину від вартості контракту. Проте устаткування підприємству так і не надійшло, а виробництво корпусів для 152 та 155-мм снарядів було зірвано. Такі дії завдали державній компанії "Артем" збитків на суму у понад 225 млн грн.

Внаслідок розслідування, САП повідомила про підозру:

  • заступнику міністра економічного розвитку і торгівлі України;
  • директору Департаменту зовнішньоекономічної діяльності та маркетингу ДАХК "Артем";
  • директору ДП "Український науково-технічний і впроваджувальний центр комплексного захисту інформації" (ДП "Безпека");
  • фізичній особі-іноземцю, який виступив організатором схеми.

Нагадаємо, раніше детективи НАБУ та САП розкрили схему розкрадання майже 5 мільйонів гривень Укрзалізниці.

Також відомства повідомили про підозру в незаконному збагаченні народному депутату від "Слуги Народу" Андрію Клочку, який фігурував у розслідуванні Bihus.Info, після якого відкрили кримінальне провадження. 

Київ
суд
корупція
завод
гроші
Україна

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