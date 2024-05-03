Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень
Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду с праву про розтрату 225 мільйонів гривень на виробництві артилерійських снарядів на київському заводі "Артем". Всім учасникам оборудки, серед яких — іноземець, загрожує від семи до дванадцяти років в'язниці.
Про це повідомляє пресслужба САП.
Іноземець викрав кошти заводу "Артем"
Як повідомляється, у 2017 році іноземець, дізнавшись про виділення фінансування на реконструкцію промислової бази заводу "Артем", розробив план заволодіння цими коштами. Він вступив у злочинну змову з низкою українських посадовців, зокрема з заступником міністра економіки.
Чиновники забезпечили укладання контракту на закупівлю верстатів для заводу з наперед визначеною фіктивною компанією, зареєстрованою організатором схеми в США. Їй створили образ сертифікованого постачальника Міноборони США та суттєво завищили її показники продуктивності.
В результаті, на рахунок цієї компанії, завод "Артем" перерахував 8,3 мільйона доларів США — половину від вартості контракту. Проте устаткування підприємству так і не надійшло, а виробництво корпусів для 152 та 155-мм снарядів було зірвано. Такі дії завдали державній компанії "Артем" збитків на суму у понад 225 млн грн.
Внаслідок розслідування, САП повідомила про підозру:
- заступнику міністра економічного розвитку і торгівлі України;
- директору Департаменту зовнішньоекономічної діяльності та маркетингу ДАХК "Артем";
- директору ДП "Український науково-технічний і впроваджувальний центр комплексного захисту інформації" (ДП "Безпека");
- фізичній особі-іноземцю, який виступив організатором схеми.
Нагадаємо, раніше детективи НАБУ та САП розкрили схему розкрадання майже 5 мільйонів гривень Укрзалізниці.
Також відомства повідомили про підозру в незаконному збагаченні народному депутату від "Слуги Народу" Андрію Клочку, який фігурував у розслідуванні Bihus.Info, після якого відкрили кримінальне провадження.
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