Выбирал по своему вкусу — в Запорожье чиновник ТЦК незаконно отбирал автомобили

Сотрудники ДБР проводят следственные действия. Фото: ДБР

В Запорожье перед судом предстанет должностное лицо территориального центра комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований разоблачило его на незаконном изъятии автомобилей.

Об этом сообщили пресс-служба Государственного бюро расследований в среду, 1 мая.

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В начале полномасштабного вторжения России в Украину офицер ТЦК и СП отвечал за мобилизацию транспортных средств. Автомобили для изъятия он выбирал по своему усмотрению.

"В марте 2022 года он с вооруженным сопровождением пришел на автомобильную стоянку, которая фактически находилась вне территориальной юрисдикции военкомата. Владельцев предприятий, которым принадлежат автомобили, в тот момент на площадке не было", — рассказали в ДБР.

У сотрудников ТЦК не было установленных лимитов изъятия транспортных средств. Отсутствовали и соответствующие документы от местных властей, регламентирующих мобилизацию транспортных средств для данных предприятий.

Фигуранту дела удалось с нарушениями изъять только автомобили, ключи от которых были у присутствующего на стоянке водителя. Речь идет о четырех грузовых авто и микроавтобусе общей стоимостью почти 11 млн грн.

Чиновник обвиняется в превышении служебных полномочий в условиях военного положения. Ему грозит 12 лет заключения.

Напомним, во Львовской области будут судить чиновников сельсовета. Чиновники незаконно приватизировали землю, предназначенную для строительства дороги.

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