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Выбирал по своему вкусу — в Запорожье чиновник ТЦК незаконно отбирал автомобили

1 мая 2024 15:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Выбирал по своему вкусу — в Запорожье чиновник ТЦК незаконно отбирал автомобили
Сотрудники ДБР проводят следственные действия. Фото: ДБР
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Запорожье перед судом предстанет должностное лицо территориального центра комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований разоблачило его на незаконном изъятии автомобилей.

Об этом сообщили пресс-служба Государственного бюро расследований в среду, 1 мая.

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В начале полномасштабного вторжения России в Украину офицер ТЦК и СП отвечал за мобилизацию транспортных средств. Автомобили для изъятия он выбирал по своему усмотрению.

"В марте 2022 года он с вооруженным сопровождением пришел на автомобильную стоянку, которая фактически находилась вне территориальной юрисдикции военкомата. Владельцев предприятий, которым принадлежат автомобили, в тот момент на площадке не было", — рассказали в ДБР.

У сотрудников ТЦК не было установленных лимитов изъятия транспортных средств. Отсутствовали и соответствующие документы от местных властей, регламентирующих мобилизацию транспортных средств для данных предприятий.

Фигуранту дела удалось с нарушениями изъять только автомобили, ключи от которых были у присутствующего на стоянке водителя. Речь идет о четырех грузовых авто и микроавтобусе общей стоимостью почти 11 млн грн.

Чиновник обвиняется в превышении служебных полномочий в условиях военного положения. Ему грозит 12 лет заключения.

Напомним, во Львовской области будут судить чиновников сельсовета. Чиновники незаконно приватизировали землю, предназначенную для строительства дороги.

Ранее мы писали, что ДБР разоблачило военных, которые помогали скрываться подозреваемым в расстреле полицейских.

ГБР
ВСУ
нарушения
расследование
ТЦК и СП
военнослужащие

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