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Обирав на свій смак — у Запоріжжі посадовець ТЦК незаконно відбирав автомобілі

1 травня 2024 15:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Обирав на свій смак — у Запоріжжі посадовець ТЦК незаконно відбирав автомобілі
Працівники ДБР проводять слідчі дії. Фото: ДБР
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Запоріжжі перед судом постане посадовець територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань викрило його на незаконному вилученні автомобілів.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у середу, 1 травня.

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Вилучав автомобілі у підприємств

На початку повномасштабного вторгнення Росії до України офіцер ТЦК та СП відповідав за мобілізацію транспортних засобів. Автомобілі для вилучення він обирав на свій власний розсуд. 

"У березні 2022 року він з озброєним супроводом  прийшов на автомобільну стоянку, яка фактично знаходилась поза межами територіальної юрисдикції військкомату. Власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на майданчику не було", — розповіли у ДБР.

У співробітників ТЦК не було встановлених лімітів вилучення транспортних засобів. Були також відсутні і відповідні документи від місцевої влади, які регламентують мобілізацію транспортних засобів для даних підприємств. 

Фігуранту справи вдалося з порушеннями вилучити лише ті автомобілі, ключі від яких були у присутнього на стоянці водія. Йдеться про чотири вантажних авто та мікроавтобус загальною вартістю майже 11 млн грн.

Посадовець обвинувачується у перевищені службових повноважень в умовах воєнного стану. Йому загрожує 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть посадовців сільради. Чиновники незаконно приватизували землю, призначену для будівництва дороги.

Раніше ми писали, що ДБР викрило військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських.

ДБР
ЗСУ
порушення
розслідування
ТЦК та СП
військовослужбовці

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