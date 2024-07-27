Отделение Новой почты в Риме. Фото: Новая почта

Новая почта открыла свое второе отделение в Италии, в этот раз в Риме. С этого отделения клиенты могут отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг до и из Украины, внутри Италии и между европейскими странами, где присутствует Новая почта.

Об этом сообщила пресс-служба Новой почты в субботу, 27 июля.

Читайте также:

Новая почта открыла первое отделение в Риме

Известно, что Рим стал вторым в Италии городом, где было открыто отделение Новой почты. Также компания начала доставлять посылки в партнерские почтоматы, размещенные по всей стране. В Украину доставка производится от семи дней.

"Первое итальянское отделение Новой почты было открыто в декабре в Милане. Теперь отделение заработало и в столице Италии — Риме, по адресу Via Albalonga 9-11. Отделение работает ежедневно, с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 9:00 до 18:00", — говорится в сообщении.

В новом отделении можно отправить документы, посылки и грузы до 100 кг как из Украины, так и из Украины. Также доставка производится по Италии и между европейскими странами, где присутствует Новая почта.

В компании сообщили, что вскоре в Риме также заработает собственная курьерская доставка Новой почты, которая уже есть в Милане.

"В то же время, благодаря сотрудничеству с местными логистическими компаниями, клиенты смогут отправлять посылки в любой уголок страны", — отметили в компании.

По состоянию на 27 июля сеть Новой почты в Италии состоит из двух отделений, 2000 почтоматов и 4500 пунктов выдачи посылок.

Напомним, 19 июля в работе Новой почты произошел масштабный сбой. Отделения не принимали посылки.

Также недавно украинская почтовая компания "Новая почта" открыла свое отделение в 14 стране. Таким образом, новый терминал во Франции стал 100-м отделением в Европе.