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Нова пошта розширює мережу в Італії — запрацювало нове відділення в Римі

27 липня 2024 16:58
Валерія Барановська - редактор
Нова пошта відкрила перше відділення в Римі
Відділення Нової пошти у Римі. Фото: Нова пошта
Валерія Барановська - редактор

Нова пошта відкрила своє друге відділення в Італії, цього разу в Римі. З цього відділення клієнти можуть відправляти документи, посилки та вантажі до 100 кг до та з України, всередині Італії та між європейськими країнами, де присутня Нова пошта.

Про це повідомила пресслужба Нової пошти у суботу, 27 липня.

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Нова пошта відкрила перше відділення у Римі

Відомо, що Рим став другим в Італії містом, де відкрили відділення Нової пошти. Також компанія почала доставляти посилки у партнерські поштомати, які розміщені по всій країні. В Україну доставка здійснюється від семи днів.

"Перше італійське відділення Нової пошти було відкрито в грудні в Мілані. Тепер відділення запрацювало і в столиці Італії — Римі, за адресою Via Albalonga 9-11. Відділення працює щодня, з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 20:00, у суботу та неділю з 9:00 до 18:00", — йдеться в повідомленні. 

У новому відділенні можна відправити документи, посилки та вантажі до 100 кг як в, так і з України. Також доставка здійснюється по Італії та між європейськими країнами, де присутня Нова пошта. 

У компанії повідомили, що незабаром у Римі також запрацює власна кур’єрська доставка Нової пошти, яка вже є у Мілані.

"Водночас завдяки співпраці з місцевими логістичними компаніями, клієнти зможуть відправляти посилки у будь-який куточок країни", — зазначили у компанії.

Станом на 27 липня мережа Нової пошти в Італії складається з двох відділень, 2 000 поштоматів та 4 500 пунктів видачі посилок. 

Нагадаємо, 19 липня у роботі Нової пошти стався масштабний збій. Відділення не приймали посилки.

Також нещодавно українська поштова компанія "Нова пошта" відкрила своє відділення у 14-й країні. Таким чином новий термінал у Франції став 100-м відділенням у Європі.

Італія Україна Нова пошта Європа Рим пошта посилки

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