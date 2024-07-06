Нова пошта відкрила 100-те відділення у Європі

Нова пошта відкрила відділення в ще одній країні Європи — воно стало ювілейним
Українська поштова компанія "Нова пошта" відкрила своє відділення у 14-й країні. Таким чином новий термінал у Франції став 100-м відділенням у Європі.
Про це повідомила пресслужба Нової пошти в X.
14 країна та 100-те відділення в Європі — done 🤩🇫🇷— Нова пошта (@NP_official_ua) July 6, 2024
Франціє, зустрічай новеньке відділення у Ніцці 🥹🥐
📍 27 avenue Notre Dame, 06000 Nice pic.twitter.com/7DT9qCx67O
Відкриття Нової пошти у Франції
"14 країна та 100-те відділення в Європі — done", — йдеться у повідомленні.
Так, цього разу нове відділення відкрилося у місті Ніцца у Франції. Воно знаходиться за адресою 27 avenue Notre Dame.
Нагадаємо, 19 червня Нова пошта відкрила ще два відділення у Чехії. Нові офіси запрацювали у містах Пльзень та Пардубиці.
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