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Нова пошта відкрила відділення в ще одній країні Європи — воно стало ювілейним

6 липня 2024 17:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Нова пошта відкрила 100-те відділення у Європі
Нова пошта у Франції. Фото: пресслужба НП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українська поштова компанія "Нова пошта" відкрила своє відділення у 14-й країні. Таким чином новий термінал у Франції став 100-м відділенням у Європі.

Про це повідомила пресслужба Нової пошти в X.

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"14 країна та 100-те відділення в Європі — done", — йдеться у повідомленні.

Так, цього разу нове відділення відкрилося у місті Ніцца у Франції. Воно знаходиться за адресою 27 avenue Notre Dame.

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Скриншот допису Нової пошти

Нагадаємо, 19 червня Нова пошта відкрила ще два відділення у Чехії. Нові офіси запрацювали у містах Пльзень та Пардубиці.

Також ми писали, що міжнародний фінансовий сервіс NovaPay запускає продукт із кредитування бізнесу. Він створений для розвитку та підтримки малих та середніх підприємців.

Франція Нова пошта Європа відкриття пошта Український бізнес

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