Нова пошта відкрила 100-те відділення у Європі

Нова пошта у Франції. Фото: пресслужба НП

Українська поштова компанія "Нова пошта" відкрила своє відділення у 14-й країні. Таким чином новий термінал у Франції став 100-м відділенням у Європі.

Про це повідомила пресслужба Нової пошти в X.

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14 країна та 100-те відділення в Європі — done 🤩🇫🇷



Франціє, зустрічай новеньке відділення у Ніцці 🥹🥐



📍 27 avenue Notre Dame, 06000 Nice pic.twitter.com/7DT9qCx67O — Нова пошта (@NP_official_ua) July 6, 2024

Відкриття Нової пошти у Франції

"14 країна та 100-те відділення в Європі — done", — йдеться у повідомленні.

Так, цього разу нове відділення відкрилося у місті Ніцца у Франції. Воно знаходиться за адресою 27 avenue Notre Dame.

Скриншот допису Нової пошти

Нагадаємо, 19 червня Нова пошта відкрила ще два відділення у Чехії. Нові офіси запрацювали у містах Пльзень та Пардубиці.

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