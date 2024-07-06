Новая почта открыла 100 отделение в Европе

Новая почта открыла отделение в еще одной стране Европы — оно стало юбилейным
Украинская почтовая компания "Новая почта" открыла свое отделение в 14-й стране. Таким образом, новый терминал во Франции стал 100-м отделением в Европе.
Об этом сообщила пресс-служба Новой почты в X.
14 страна и 100 отделение в Европе — done 🤩🇫🇷— Новая почта (@NP_official_ru) July 6, 2024
Франция, встречай новенькое отделение в Ницце 🥹🥐
📍 27 avenue Notre Dame, 06000 Nice pic.twitter.com/7DT9qCx67O
Открытие Новой почты во Франции
"14-я страна и 100-е отделение в Европе — done", — говорится в сообщении.
Так, на этот раз новое отделение открылось в городе Ницца во Франции. Оно находится по адресу 27 avenue Notre Dame.
Напомним, 19 июня Новая почта открыла еще два отделения в Чехии. Новые офисы заработали в городах Пльзень и Пардубице.
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