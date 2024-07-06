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Новая почта открыла отделение в еще одной стране Европы — оно стало юбилейным

6 июля 2024 17:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Новая почта открыла 100 отделение в Европе
Новая почта во Франции. Фото: пресс-служба НП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинская почтовая компания "Новая почта" открыла свое отделение в 14-й стране. Таким образом, новый терминал во Франции стал 100-м отделением в Европе.

Об этом сообщила пресс-служба Новой почты в X.

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"14-я страна и 100-е отделение в Европе — done", — говорится в сообщении.

Так, на этот раз новое отделение открылось в городе Ницца во Франции. Оно находится по адресу 27 avenue Notre Dame.

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Скриншот поста Новой почты

Напомним, 19 июня Новая почта открыла еще два отделения в Чехии. Новые офисы заработали в городах Пльзень и Пардубице.

Также мы писали, что международный финансовый сервис NovaPay запускает продукт кредитования бизнеса. Он создан для развития и поддержки малых и средних предпринимателей.

Франция Новая почта Европа открытие почта Украинский бизнес

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