Норвегия примет участие во втором Саммите мира — детали

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время выступления. Фото: скриншот

Норвежское правительство выделило Украине около 74 млн долларов на помощь в ремонте энергетики. Также скандинавское королевство примет участие во втором Саммите мира.

Об этом объявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере во время своего выступления на пленарном заседании, пишет The Guardian.

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Он отметил, что Осло ведет диалог с Киевом об использовании предоставленных средств, но "украинцы лучше понимают, что нужно". Он также добавил, что важно начать ремонт инфраструктуры до наступления зимы.

"Россия осуществляет массовые, систематические атаки, чтобы парализовать энергосеть, но украинцы работают день и ночь, чтобы обеспечить необходимые поставки электроэнергии для населения", — заявил глава правительства Норвегии.

Он также добавил, что 120 миллионов крон пойдут на ремонт энергетики в Харькове. В семи родильных отделениях и операционных в Харьковской области установят солнечные батареи и мощные резервные генераторы. Также он подтвердил участие делегатов из Осло во втором Саммите мира.

"Вы можете на нас рассчитывать, что Норвегия будет поддерживать Украину, ваше право на самозащиту, оказывать вам гражданскую помощь. Мы поможем построить энергетическую сеть для предоставления электричества для больниц в Харькове. Мы продолжим помогать вам с возвращением ваших детей. Мы будем с вами на следующем этапе, вы можете продолжить работать с нами над тем, как сделать следующий Саммит успешным", — заверил премьер.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Россию заставят сдаться, если она не согласится на условия саммита.

В то же время, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис рассказал, что Украина нуждается в продовольственной безопасности и защите портовой инфраструктуры, чтобы не допустить голода и сдержать цены на продукты.