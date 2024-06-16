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Норвегія надала Україні допомогу на ремонт енергетики — прем'єр країни розповів деталі

16 червня 2024 14:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Норвегія візьме участь у другому Саміті миру — деталі
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час виступу. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Норвезький уряд виділив Україні близько 74 млн доларів на допомогу в ремонті енергетики. Також скандинавське королівство візьме участь у другому Саміті миру.

Про це оголосив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере під час свого виступу на пленарному засіданні, пише The Guardian

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Він зазначив, що Осло веде діалог з Києвом про використання наданих коштів, але "українці найкраще розуміють, що потрібно". Він також додав, що важливо розпочати ремонт інфраструктури до настання зими.

"Росія здійснює масові, систематичні атаки, щоб паралізувати енергомережу, але українці працюють день і ніч, щоб забезпечити необхідне постачання електроенергії для населення", — заявив глава уряду Норвегії.

Стере також додав, що 120 мільйонів крон підуть на ремонт енергетики у Харкові. В семи пологових відділеннях і операційних на Харківщині області встановлять сонячні батареї та потужні резервні генератори. Також він підтвердив участь делегатів з Осло у другому Саміті миру.

"Ви можете на нас розраховувати, Норвегія буде підтримувати Україну, ваше право на самозахист, надавати вам цивільну допомогу. Ми допоможемо побудувати енергетичну мережу для надання електрики для лікарень у Харкові. Ми продовжимо допомагати вам з поверненням ваших дітей. Ми будемо з вами на наступному етапі, ви можете продовжити працювати з нами над тим, як зробити наступний Саміт успішним", — запевнив прем'єр.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що Росію змусять здатися, якщо вона не погодиться на умови саміту.

Водночас прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс розповів, що Україна потребує продовольчої безпеки та захисту портової інфраструктури, аби не допустити голоду та стримати ціни на продукти. 

Україна
сфера енергетики
Швейцарія
електроенергія
Саміт Миру у Швейцарії
електропостачання
Норвегія

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