Немецкий миллиардер инсценировал свою смерть в Альпах, чтобы сбежать в Россию

Немецкий миллиардер Карл Эриван Хауб. Фото: росСМЫ

Немецкого миллиардера Карла Эривана Хауба, якобы погибшего в Альпах, заметили в Москве. Выяснилось, что он инсценировал свою гибель и сбежал в Россию.

Об этом сообщает NEXTA Live.

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Журналисты выяснили, что Хауб в апреле 2018 отдыхал на курорте Церматт в Альпах. Сначала миллиардера объявили пропавшим без вести, а уже в 2021 году суд Кельна признал его погибшим при невыясненных обстоятельствах.

Однако немецкие СМИ подвергали сомнениям смерть миллиардера и начали расследование. Так, журналистка RTL Лив фон Беттихер получила кадры из камер видеонаблюдения, на которых мужчина, похожий на Хауба, был замечен в Москве в феврале 2021 года. Биометрический анализ подтвердил личность пропавшего бизнесмена с вероятностью 90%.

Фото Хауба с камер наблюдения. Фото: NEXTA Live

Кроме того, анализ телефонных звонков бизнесмена показал, что с марта 2018 он регулярно звонил в Россию. Особенно интересны были звонки с одной женщиной, которая, как утверждают журналисты, имела связи с ФСБ. Кроме того, Хауб и эта женщина неоднократно оказывались в тех же городах.

"Новые данные, полученные журналистами, указывают на то, что Карл-Эриван Хауб мог подстроить свое исчезновение и некоторые члены его семьи знали об этом", — рассказала журналистка.

Напомним, что экс-главу МВД Латвии осудили на восемь лет за шпионаж в пользу РФ.

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