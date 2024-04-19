Німецький мільярдер інсценував свою смерть в Альпах, щоб втекти до РФ

Німецький мільярдер Карл Еріван Хауб. Фото: росЗМЫ

Німецького мільярдера Карла Ерівана Хауба, який нібито загинув в Альпах, помітили в Москві. З'ясувалося, що він інсценував свою загибель і втік до Росії.

Про це повідомляє NEXTA Live.

Читайте також:

Який план вигадав Хауб для втечі в Росію

Журналісти з'ясували, що Хауб у квітні 2018 року відпочивав на курорті Церматт в Альпах. Спочатку мільярдера оголосили зниклим безвісти, а вже в 2021 році суд Кельна визнав його загиблим за нез'ясованих обставин.

Однак німецькі ЗМІ піддавали сумнівам смерть мільярдера та почали розслідування. Так, журналістка RTL Лів фон Беттіхер отримала кадри з камер відеоспостереження, на яких чоловіка, схожого на Хауба, було помічено в Москві в лютому 2021 року. Біометричний аналіз підтвердив особу зниклого бізнесмена з ймовірністю 90%.

Фото Хауба з камер спостереження. Фото: NEXTA Live

Крім того, аналіз телефонних дзвінків бізнесмена показав, що з березня 2018 року він регулярно дзвонив до Росії. Особливо цікавими були дзвінки з однією жінкою, яка, як стверджують журналісти, мала зв'язки з ФСБ. Крім того, Хауб і ця жінка неодноразово опинялися в тих самих містах.

"Нові дані, отримані журналістами, вказують на те, що Карл-Еріван Хауб міг підлаштувати своє зникнення і деякі члени його сім'ї знали про це", — розповіла журналістка/

Нагадаємо, що ексглаву МВС Латвії засудили на вісім років за шпигунство на користь РФ.

Раніше ми писали, що Малюк розповів, скільки агентурних мереж викрила СБУ з початку року.