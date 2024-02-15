Германия выделит 100 млн евро на нужды ВСУ — что войдет в пакет помощи

Машины для обезвреживания мин с защитой от нападений (MRV). Фото: U.S. Army

Германия выделяет новый пакет военной помощи на нужды Вооруженных Сил Украины. Общая стоимость пакета составляет 100 млн евро.

Об этом сообщает Министерство обороны Германии ссылаясь на заявление главного инспектора Бундесвера Карстена Брейера в четверг, 15 февраля.

Новый пакет помощи от Германии

Брейер заявил, что финансирование предназначено для удовлетворения немедленных нужд украинской армии.

В состав пакета помощи войдут:

машины для обезвреживания мин с защитой от нападений (MRV);

бомбы, предназначенные для оснащения малых дронов;

77 грузовиков MULTI 1A1;

медицинские средства и наборы запасных частей для разнообразных военных систем.

Также в Минобороны Германии сообщили, что до лета страна планирует нарастить возможности для ремонта украинской военной техники.

На встрече "Рамштайн-19" участники сфокусировались на обсуждении повышения производственных мощностей артиллерийских снарядов и военной техники в Европе.

Ранее американский Институт изучения войны оценил риски задержки военной помощи Украины.