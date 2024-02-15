Німеччина виділить 100 млн євро на потреби ЗСУ — що увійде до пакета допомоги

Машини для знешкодження мін із захистом від нападів (MRV). Фото: U.S. Army

Німеччина надає новий пакет військової допомоги на потреби Збройних Сил України. Загальна вартість пакета становить 100 млн євро.

Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини з посиланням на заяву головного інспектора Бундесвера Карстена Брейєра у четвер, 15 лютого.

Новий пакет допомоги від Німеччини

Брейєр заявив, що фінансування призначене для задоволення негайних потреб української армії.

До складу пакета допомоги увійдуть:

машини для знешкодження мін із захистом від нападів (MRV);

бомби, призначені для оснащення малих дронів;

77 вантажівок MULTI 1A1;

медичні засоби та набори запасних частин для різноманітних військових систем.

Також у Міноборони Німеччини повідомили, що до літа країна планує наростити можливості ремонту української військової техніки.

На зустрічі "Рамштайн-19" учасники сфокусувалися на обговоренні підвищення виробничих потужностей артилерійських снарядів та військової техніки у Європі.

Раніше американський Інститут вивчення війни оцінив ризик затримки військової допомоги України.