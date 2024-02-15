Німеччина виділить 100 млн євро на потреби ЗСУ — що увійде до пакета допомоги
Німеччина надає новий пакет військової допомоги на потреби Збройних Сил України. Загальна вартість пакета становить 100 млн євро.
Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини з посиланням на заяву головного інспектора Бундесвера Карстена Брейєра у четвер, 15 лютого.
Новий пакет допомоги від Німеччини
Брейєр заявив, що фінансування призначене для задоволення негайних потреб української армії.
До складу пакета допомоги увійдуть:
- машини для знешкодження мін із захистом від нападів (MRV);
- бомби, призначені для оснащення малих дронів;
- 77 вантажівок MULTI 1A1;
- медичні засоби та набори запасних частин для різноманітних військових систем.
Також у Міноборони Німеччини повідомили, що до літа країна планує наростити можливості ремонту української військової техніки.
На зустрічі "Рамштайн-19" учасники сфокусувалися на обговоренні підвищення виробничих потужностей артилерійських снарядів та військової техніки у Європі.
Раніше американський Інститут вивчення війни оцінив ризик затримки військової допомоги України.
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