На Рамштайне-19 обсудили усиление производства снарядов в Европе

Снаряды для Европы. Фото: Anadolu Agency

Участники Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн-19" сосредоточились на обсуждении усиления производства артиллерийских боеприпасов и военного оборудования в Европе. Впрочем, Россия тоже может увеличить производство оружия.

Об этом сообщил глава Управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк в эфире телемарафона в четверг, 15 февраля.

Минобороны Украины о производсте оружия

Павлюк подчеркнул важность наращивания производственных мощностей на фоне войны в Европе.

"Это очень важно, потому что, когда у нас на Европейском континенте война такого масштаба, без усиления собственного производства не обойтись", — сказал представитель Минобороны.

В то же время Россия также может нарастить производство оружия, но экономический потенциал стран-участников "Рамштайна" и их партнеров превышает российский.

Представитель Минобороны также сообщил, что страны-партнеры подтвердили свою неизменную поддержку Украине на заседании "Рамштайн-19".

Напомним, 14 февраля состоялось 19-е заседание в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги заседания "Рамштайн-19".

Во время встречи министр обороны Канады Билл Блэр объявил о выделении Украине 44 млн долларов США на обслуживание истребителей F-16.