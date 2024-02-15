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На Рамштайні-19 обговорили посилення виробництва снарядів у Європі

15 лютого 2024 16:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Рамштайні-19 обговорили посилення виробництва снарядів у Європі
Снаряди для Європи. Фото: Anadolu Agency
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Учасники Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-19" зосередилися на обговоренні посилення виробництва артилерійських боєприпасів та військового обладнання у Європі. Втім, Росія також може збільшити виробництво зброї.

Про це повідомив голова Управління преси та інформації Міноборони Іларіон Павлюк в ефірі телемарафону у четвер, 15 лютого.

Міноборони України щодо виробництва зброї

Павлюк наголосив на важливості нарощування виробничих потужностей на тлі війни в Європі.

"Це дуже важливо, тому що, коли ми маємо на Європейському континенті війну такого масштабу, без посилення власного виробництва не обійтись", — сказав представник Міноборони.

Водночас Росія також може наростити виробництво зброї, але економічний потенціал країн-учасників "Рамштайну" та їхніх партнерів перевищує російський.

Представник Міноборони також повідомив, що країни-партнери підтвердили свою постійну підтримку Україні на засіданні "Рамштайн-19".

Нагадаємо, 14 лютого відбулося 19-те засідання у форматі "Рамштайн". Міністр оборони України Рустем Умеров підбив підсумки засідання "Рамштайн-19".

Під час зустрічі міністр оборони Канади Білл Блер заявив про виділення Україні 44 млн доларів США на обслуговування винищувачів F-16.

зброя
військова допомога
Україна
Європа
Рамштайн
виробництво
Росія

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