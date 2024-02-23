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Германия планирует принудительно возвращать беженцев домой

23 февраля 2024 17:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Германия планирует принудительно возвращать беженцев домой
Беженцы в Германии. Фото: AP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Официальные представители Берлина объявили о расширении соглашения о принудительном возвращении беженцев на их родину. Украинцы пока не попадают под это соглашение. 

Об этом сообщило издание EUobserver в пятницу, 23 февраля.

Принудительное возвращение беженцев домой

В рамках новой стратегии Европы по сдерживанию миграционных потоков Германия усиливает меры по депортации искателей убежища, которым было отказано в праве на проживание, обратно в их страны происхождения. То есть граждане Грузии и Марокко, получившие отказ, будут отправлены обратно домой. 

Также ведутся переговоры о заключении аналогичных соглашений с Молдовой, Кенией, Колумбией, Узбекистаном и Кыргызстаном и Ираном.

Госсекретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции, выполняющая обязанности председателя в Совете ЕС,Николь де Моор заявила, что страны-члены ЕС выразили свою готовность к улучшению системы убежища и миграции в Европе. 

По словам Моор, нововведения призваны сделать систему убежища более результативной и укрепить взаимоподдержку между странами ЕС. 

Напомним, Литва продлила украинским беженцам временную защиту. Граждане Украины смогут гарантированно иметь ранее предоставленные права до конца марта 2025 года.

Кроме того, в 2024 году правительство Швеции намерено существенно расширить поддержку беженцев из Украины. Планируется предоставить номер социального страхования с доступом ко многим услугам и значительное повышение материальной помощи.

Европейский союз
Германия
беженцы
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