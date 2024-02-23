Німеччина планує примусово повертати біженців додому

Біженці у Німеччині. Фото: AP

Офіційні представники Берліна оголосили про розширення угоди про примусове повернення біженців на їхню батьківщину. Українці поки не підпадають під цю угоду.

Про це повідомило видання EUobserver у п'ятницю, 23 лютого.

Примусове повернення біженців додому

У рамках нової стратегії Європи щодо стримування міграційних потоків, Німеччина посилює заходи щодо депортації шукачів притулку, яким було відмовлено у праві на проживання, назад до їхніх країн походження. Тобто громадян Грузії та Марокко, які отримали відмову, будуть відправлені назад додому.

Також ведуться переговори щодо укладення аналогічних угод із Молдовою, Кенією, Колумбією, Узбекистаном та Киргизстаном та Іраном.

Держсекретар Бельгії з питань притулку та міграції, яка виконує обов'язки голови у Раді ЄС Ніколь де Моор заявила, що країни-члени ЄС висловили свою готовність до покращення системи притулку та міграції у Європі.

За словами Моор, нововведення мають зробити систему притулку більш результативною і зміцнити взаємопідтримку між країнами ЄС.

Нагадаємо, Литва продовжила українським біженцям тимчасовий захист. Громадяни України зможуть гарантовано мати раніше надані права до кінця березня 2025 року.

Крім того, 2024 року уряд Швеції має намір суттєво розширити підтримку біженців з України. Планується надати номер соціального страхування з доступом до багатьох послуг та значне підвищення матеріальної допомоги.