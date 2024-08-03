Нидерланды рассматривают возможность приобретения 18 ЗРК NOMADS

Норвежская система ПВО NOMADS. Фото: Army Recognition

Нидерланды рассматривают возможность приобретения 18 новых норвежских систем противовоздушной обороны NOMADS. Эта инициатива может стать частью существующего контракта с Норвегией и расширить присутствие системы среди стран-членов НАТО.

Об этом пишет издание Army Recognition.

Читайте также:

Что известно о системах ПВО NOMADS

Нидерланды планируют закупить до 18 машин NOMADS с корректировкой для увеличения ракетного потенциала по сравнению с норвежской конфигурацией.

Как сообщает ОО "Украинский милитарный центр", норвежская компания Kongsberg только в 2024 году начала серийное производство новой системы противовоздушной обороны NOMАDS.

Благодаря компактному модулю, комплекс, кроме пусковой системы, также имеет радиолокационную станцию, которая используется для обнаружения воздушных целей и их сопровождения.

Зенитно-ракетный комплекс NOMADS. Фото: Kongsberg

На комплекс интегрировали радиолокационную станцию Х-диапазона семейства XENTA-M производства датской компании Weibel Scientific. Дальность обнаружения воздушных целей может достигать 75 км. NOMАDS оснащен двумя пусковыми контейнерами, каждый из которых содержит две зенитные ракеты. Начальные испытания комплекса проводились с ракетами IRIS-T компании Diehl Defence, однако производство этой ракеты в первую очередь предназначено для Украины.

ЗРК NOMADS. Фото: Kongsberg

Сам же ЗРК разработан на гусеничном бронированном шасси боевой машины ACSV G5 разработки немецкой компании Flensburger Fahrzeugbau GmbH. Ее производство локализовано в Норвегии на мощностях предприятия Ritek.

Кроме Нидерландов, правительство Германии также рассматривает возможность приобретения системы NOMADS для Вооруженных сил Украины, либо за счет независимого финансирования, либо в сотрудничестве с другими европейскими странами.