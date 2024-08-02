За границей у родителей украинцев изъяли 430 детей

Ребенок плачет. Фото иллюстративное: dkids.fun

У украинцев, которые находятся за границей, изымают детей. По состоянию на июль 2024 430 несовершеннолетних забрали у родителей.

Об этом в комментарии Радіо Свобода сообщила Национальная социальная сервисная служба Украины.

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Что известно об изъятии за границей украинских детей у родителей

По данным службы, 65 изъятых детей уже удалось вернуть. О случаях изъятия представителей соцслужбы информировали дипломатические представители украинских учреждений и родственники людей, оказавшихся в такой сложной ситуации. Чаще подобное случалось в Германии (122 изъятых ребенка), Польше (39 детей), Норвегии и Испании (по 20 изъятых детей).

Почему украинских детей изымают у родителей

По словам главы Национальной социальной сервисной службы Василия Луцика, причины изъятия бывают разными. Это может просто разный подход к воспитанию детей в Украине и за границей. Например, в Украине привычно громко ругать ребенка на улице или разрешать школьнику до десяти лет самостоятельно идти в учебное заведение, тогда как в Европе это запрещено. Однако бывают и объективные причины, когда у родителей есть проблемы со здоровьем, в частности, психические расстройства. Тогда детей изымают, чтобы обеспечить им безопасность и помещают в местные семейные фермы или другие учреждения.

"Наша задача — найти тех родственников или законных представителей, которые готовы уехать, забрать ребенка и в дальнейшем о нем заботиться", — подытожил глава соцслужбы.

Напомним, россияне учат украинских детей на оккупированных территориях управлять дронами. К образовательным программам под названием "Беспилотные авиационные системы" привлекают детей от 7 до 17 лет.

Также мы сообщали, что россияне вывезли тысячу детей с временно оккупированных территорий Херсона в Кабардино-Балкарию под предлогом "оздоровления". С начала полномасштабного вторжения оккупанты систематически вывозят украинских детей от детей в возрасте от 6,5 до 16 лет за тысячи километров от дома.