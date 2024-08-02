За кордоном в батьків українців вилучили 430 дітей — чому

Дитина плаче. Фото ілюстративне: dkids.fun

В українців, які перебувають за кордоном вилучають дітей. Станом на липень 2024 року 430 неповнолітніх забрали в батьків.

Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила Національна соціальна сервісна служба України.

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За даними служби, 65 вилучених дітей вже вдалося повернути. Про випадки вилучення представників соцслужби інформували дипломатичні представники українських установ і родичі людей, які опинилися у такій складній ситуації. Найчастіше подібне траплялося в Німеччині (122 вилучені дитини), Польщі (39 дітей), Норвегії та Іспанії (по 20 вилучених дітей).

Чому українських дітей вилучають у батьків

За словами голови Національної соціальної сервісної служби Василя Луцика, причини вилучення бувають різними. Це може просто різний підхід до виховання дітей в Україні та за кордоном. Наприклад, в Україні звично голосно сварити дитину на вулиці або дозволяти школяру віком до десяти років самостійно йти до навчального закладу, тоді як в Європі це заборонено. Однак бувають і об'єктивні причини, коли в батьків є проблеми зі здоров'ям, зокрема психічні розлади. Тоді дітей вилучають, аби забезпечити їм безпеку, та поміщають у місцеві сімейні ферми або інші заклади.

"Наше завдання — знайти тих родичів або законних представників, які готові поїхати, забрати дитину і в подальшому нею опікуватися", — підсумував очільник соцслужби.

Нагадаємо, росіяни вчать українських дітей на окупованих територіях керувати дронами. До освітніх програм під назвою "Безпілотні авіаційні системи" залучають дітей віком від 7 до 17 років.

Також ми повідомляли, що росіяни вивезли тисячу дітей із тимчасово окупованих територій Херсонщини до Кабардино-Балкарії під приводом "оздоровлення". Від початку повномасштабного вторгнення окупанти систематично вивозять українських дітей віком від дітей віком від 6,5 до 16 років за тисячі кілометрів від дому.