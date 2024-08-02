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Стало відомо, скільки дітей вилучили у батьків з України за кордоном

2 серпня 2024 09:45
Чекарьова Марія - редактор
За кордоном в батьків українців вилучили 430 дітей — чому
Дитина плаче. Фото ілюстративне: dkids.fun
Чекарьова Марія - редактор

В українців, які перебувають за кордоном вилучають дітей. Станом на липень 2024 року 430 неповнолітніх забрали в батьків.

Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила Національна соціальна сервісна служба України.

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За даними служби, 65 вилучених дітей вже вдалося повернути. Про випадки вилучення представників соцслужби інформували дипломатичні представники українських установ і родичі людей, які опинилися у такій складній ситуації. Найчастіше подібне траплялося в Німеччині (122 вилучені дитини), Польщі (39 дітей), Норвегії та Іспанії (по 20 вилучених дітей).

Чому українських дітей вилучають у батьків

За словами голови Національної соціальної сервісної служби Василя Луцика, причини вилучення бувають різними. Це може просто різний підхід до виховання дітей в Україні та за кордоном. Наприклад, в Україні звично голосно сварити дитину на вулиці або дозволяти школяру віком до десяти років самостійно йти до навчального закладу, тоді як в Європі це заборонено. Однак бувають і об'єктивні причини, коли в батьків є проблеми зі здоров'ям, зокрема психічні розлади. Тоді дітей вилучають, аби забезпечити їм безпеку, та поміщають у місцеві сімейні ферми або інші заклади.

"Наше завдання — знайти тих родичів або законних представників, які готові поїхати, забрати дитину і в подальшому нею опікуватися", — підсумував очільник соцслужби.

Нагадаємо, росіяни вчать українських дітей на окупованих територіях керувати дронами. До освітніх програм під назвою "Безпілотні авіаційні системи" залучають дітей віком від 7 до 17 років.

Також ми повідомляли, що росіяни вивезли тисячу дітей із тимчасово окупованих територій Херсонщини до Кабардино-Балкарії під приводом "оздоровлення". Від початку повномасштабного вторгнення окупанти систематично вивозять українських дітей віком від дітей віком від 6,5 до 16 років за тисячі кілометрів від дому.

Польща Німеччина діти Норвегія Іспанія закордон війна в Україні

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