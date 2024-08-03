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Нідерланди хочуть оновити ППО — йдеться про 18 систем NOMADS

3 серпня 2024 17:57
Галина Шподарева - редактор
Нідерланди розглядають можливість придбання 18 ЗРК NOMADS
Норвезька система ППО NOMADS. Фото: Army Recognition
Галина Шподарева - редактор

Нідерланди розглядають можливість придбання 18 нових норвезьких систем протиповітряної оборони NOMADS. Ця ініціатива може стати частиною контракту з Норвегією, що вже існує, та розширити присутність системи серед країн-членів НАТО.

Про це пише видання Army Recognition

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Нідерланди планують закупити до 18 машин NOMADS з коригуванням для збільшення ракетного потенціалу порівняно з норвезькою конфігурацією. 

Як повідомляє ГО "Український мілітарний центр", норвезька компанія Kongsberg тільки у 2024 році розпочала серійне виробництво нової системи протиповітряної оборони NOMАDS.

Завдяки компактному модулю, комплекс, окрім пускової системи, також має радіолокаційну станцію, яка використовується для виявлення повітряних цілей та їх супроводження.

Нідерланди хочуть оновити ППО — йдеться про 18 систем NOMADS - фото 1
Зенітно-ракетний комплекс NOMADS. Фото: Kongsberg

На комплекс інтегрували радіолокаційну станцію Х-діапазону сімейства XENTA-M виробництва данської компанії Weibel Scientific. Дальність виявлення повітряних цілей може сягати 75 км. NOMАDS оснащений двома пусковими контейнерами, кожен з яких містить дві зенітні ракети. Початкові випробування комплексу проводились із ракетами IRIS-T компанії Diehl Defence, проте виробництво цієї ракети насамперед призначене для України.

Нідерланди хочуть оновити ППО — йдеться про 18 систем NOMADS - фото 2
ЗРК NOMADS. Фото: Kongsberg

Сам же ЗРК розроблений на гусеничному броньованому шасі бойової машини ACSV G5 розробки німецької компанії Flensburger Fahrzeugbau GmbH. Її виробництво локалізовано в Норвегії на потужностях підприємства Ritek.

Окрім Нідерландів, уряд Німеччини також розглядає можливість придбання системи NOMADS для Збройних сил України, або коштом незалежного фінансування, або у співпраці з іншими європейськими країнами.

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