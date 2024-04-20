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Ночную атаку по РФ спланировали ГУР и СБУ —источники в спецслужбах

20 апреля 2024 12:16
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Ночную атаку по РФ спланировали ГУР и СБУ - источники в спецслужбах
Пожар после атаки беспилотниками в РФ. Фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Масштабная атака беспилотников в 8 областях РФ – это совместная операция СБУ, ГУР и ССО ВСУ. Целью была энергетическая инфраструктура, питающая объекты российского ВПК.

Об этом Новости.LIVE рассказал источник в спецслужбах.

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В ходе масштабной операции десятки украинских беспилотников направились в восемь областей России: Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Калужской и даже Московской. По данным наших источников, атаковано как минимум три электроподстанции и база хранения топлива, где возникли пожары.

Цель операции была четкой: направить удар на энергетическую инфраструктуру, питающую объекты российского военно-промышленного комплекса. После атаки в некоторых районах возникли проблемы с электроснабжением и водоснабжением.

"Дроны СБУ в очередной раз доказали свою эффективность и продемонстрировали результат — успешно отработали по инфраструктуре, обеспечивающей бесперебойную работу военных объектов на территории России", — отметил источник в спецслужбах.

Напомним, что в ночь на субботу, 20 апреля, 50 беспилотников атаковали восемь российских областей. Командование отчитывается об ущербе БпЛА, однако в двух регионах горят стратегические объекты.

Также мы писали о том, что в нескольких областях РФ раздались взрывы. Есть повреждения энергетической инфраструктуры

СБУ
беспилотники
сфера энергетики
ГУР
Россия
атака

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