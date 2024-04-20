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Нічну атаку по РФ спланували ГУР та СБУ — джерела у спецслужбах

20 квітня 2024 12:16
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Нічну атаку по РФ спланували ГУР та СБУ — джерела у спецслужбах
Пожежа після атаки безпілотниками у РФ. Фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Масштабна атака безпілотників у восьми областях РФ — це спільна операція СБУ, ГУР та ССО ЗСУ. Ціллю була енергетична інфраструктура, яка живить об‘єкти російського ВПК.

Про це Новини.LIVE розповіло джерело в спецслужбах.

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Під час масштабної операції десятки українських безпілотників направилися до восьми областей Росії: Бєлгородської, Брянської, Курської, Тульської, Смоленської, Рязанської, Калузької та навіть Московської. За даними наших джерел, атаковано як мінімум три електропідстанції та базу зберігання палива, де виникли пожежі.

Ціль операції була чіткою: спрямувати удар на енергетичну інфраструктуру, яка живить об’єкти російського військово-промислового комплексу. Після атаки у деяких районах виникли проблеми з електропостачанням та водопостачанням.

"Дрони СБУ вчергове довели свою ефективність та продемонстрували результат — успішно відпрацювали по інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу військових об’єктів на території Росії", — зазначило джерело в спецслужбах.

Нагадаємо, що у ніч проти суботи, 20 квітня,  50 безпілотників атакували вісім російських областей. Командування звітує про збиття БпЛА, проте у двох регіонах палають стратегічні об'єкти. 

Також ми писали про те, що у кількох областях РФ пролунали вибухи. Є пошкодження енергетичної інфраструктури

СБУ
безпілотники
сфера енергетики
ГУР
Росія
атака

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