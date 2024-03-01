Неудачный побег в Румынию за 4 тыс. евро — пограничники задержали очередных уклонистов
Пограничники задержали уклонистов, которые пытались сбежать в Румынию. За это фигуранты заплатили переправщикам по 4 000 евро.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 1 марта.
Неудачный побег за границу
"Мужчины двигались в сторону госграницы с Румынией. Пограничники выяснили, что за помощь в пересечении задержанные заплатили переправщикам по 4 000 евро", — говорится в сообщении.
На уклонистов составлены админпротоколы. В ГПСУ добавили, что личности организаторов установлены, сообщение направлено в Нацполицию.
Напомним, несовершеннолетний "бизнесмен" решил заработать на переправке уклонистов за границу. Он организовал целую схему, чтобы переправить мужчин призывного возраста в Венгрию через реку Тису.
Также на Закарпатье пограничники обнаружили шестерых мужчин, пытавшихся пересечь границу с Венгрией. Уклонистов удалось заметить и остановить благодаря скрытому видеонаблюдению.
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