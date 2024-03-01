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Неудачный побег в Румынию за 4 тыс. евро — пограничники задержали очередных уклонистов

1 марта 2024 14:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Неудачный побег в Румынию за 4 тыс. евро — пограничники задержали очередных уклонистов
Задержанные уклонисты и пограничник. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пограничники задержали уклонистов, которые пытались сбежать в Румынию. За это фигуранты заплатили переправщикам по 4 000 евро.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 1 марта.

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"Мужчины двигались в сторону госграницы с Румынией. Пограничники выяснили, что за помощь в пересечении задержанные заплатили переправщикам по 4 000 евро", — говорится в сообщении.

На уклонистов составлены админпротоколы. В ГПСУ добавили, что личности организаторов установлены, сообщение направлено в Нацполицию.

Напомним, несовершеннолетний "бизнесмен" решил заработать на переправке уклонистов за границу. Он организовал целую схему, чтобы переправить мужчин призывного возраста в Венгрию через реку Тису.

Также на Закарпатье пограничники обнаружили шестерых мужчин, пытавшихся пересечь границу с Венгрией. Уклонистов удалось заметить и остановить благодаря скрытому видеонаблюдению.

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Румыния
Украина
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ГПСУ

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