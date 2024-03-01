Невдала втеча в Румунію за 4 тис. євро — прикордонники затримали чергових ухилянтів

Затримані ухилянти та прикордонник. Фото: скриншот

Прикордонники затримали ухилянтів, які намагалися втекти в Румунію. За це фігуранти заплатили переправникам по 4 000 євро.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у п'ятницю, 1 березня.

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"Чоловіки рухалися в бік держкордону з Румунією. Прикордонники зʼясували, що за допомогу в перетині затримані заплатили переправникам по 4 000 євро", — йдеться у повідомленні.

На ухилянтів складено адмінпротоколи. У ДПСУ додали, що особи організаторів встановлені, повідомлення направлено до Нацполіції.

Нагадаємо, неповнолітній "бізнесмен" вирішив заробити на переправленні ухилянтів за кордон. Він організував цілу схему, щоб переправити чоловіків призовного віку до Угорщини через річку Тису.

Також на Закарпатті прикордонники виявили шістьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон з Угорщиною. Ухилянтів вдалося помітити та зупинити завдяки прихованому відеоспостереженню.