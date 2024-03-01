Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Невдала втеча в Румунію за 4 тис. євро — прикордонники затримали чергових ухилянтів arrow

Невдала втеча в Румунію за 4 тис. євро — прикордонники затримали чергових ухилянтів

1 березня 2024 14:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Невдала втеча в Румунію за 4 тис. євро — прикордонники затримали чергових ухилянтів
Затримані ухилянти та прикордонник. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прикордонники затримали ухилянтів, які намагалися втекти в Румунію. За це фігуранти заплатили переправникам по 4 000 євро.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у п'ятницю, 1 березня.

Читайте також:

Невдала втеча за кордон

"Чоловіки рухалися в бік держкордону з Румунією. Прикордонники зʼясували, що за допомогу в перетині затримані заплатили переправникам по 4 000 євро", — йдеться у повідомленні.

На ухилянтів складено адмінпротоколи. У ДПСУ додали, що особи організаторів встановлені, повідомлення направлено до Нацполіції. 

Нагадаємо, неповнолітній "бізнесмен" вирішив заробити на переправленні ухилянтів за кордон. Він організував цілу схему, щоб переправити чоловіків призовного віку до Угорщини через річку Тису. 

Також на Закарпатті прикордонники виявили шістьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон з Угорщиною. Ухилянтів вдалося помітити та зупинити завдяки прихованому відеоспостереженню.

кордон
українці
Румунія
Україна
ухилянти
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні