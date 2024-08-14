В ночь на 14 августа некоторые области России оказались под атакой БпЛА и ракет

Неспокойная ночь в России — что известно о ракетно-дроновой атаке на некоторые регионы РФ
В ночь на среду, 14 августа, в некоторых областях России раздавался сигнал воздушной тревоги и были слышны взрывы.
Об этом сообщили местные губернаторы и ряд Telegram-пабликов .
Что известно о ракетно-дроновой атаке на российские области 14 августа
Воронежская область
В 21:56 13 августа губернатор Александр Гусев сообщил об угрозе БПЛА в регионе, а через два часа заявил, что в Воронежской области удалось уничтожить "несколько "украинских" беспилотников самолетного типа".
В 02:26 Гусев добавил, что "большинство беспилотников самолетного типа ликвидировали", а пострадавших, по предварительной информации, нет.
"В результате падения обломков БпЛА фиксируются незначительные повреждения отдельных жилых домов, хозяйственных построек и транспорта, возгорание сухой растительности. Распространение огня не допущено", — говорится в его сообщении.
Утром он добавил, что Украина "атаковала" Воронежскую область более 35 беспилотниками.
По информации мониторинговых Telegram-каналов, под ударом оказалась авиабаза "Балтимор", откуда обычно взлетают для обстрела Украины самолеты Су-34.
Также российские Telegram-каналы сообщали о взрывах в Борисоглебске Воронежской областью. Пользователи соцсетей отмечают, что там есть военный аэродром.
Курская область
В 22:28 13 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об угрозе атаки БпЛА, а в 01:33 14 августа — о ракетной угрозе и работе ПВО. По его информации, четыре "украинские" ракеты удалось сбить.
В 02:51 в Курской области дали отбой воздушной тревоги, однако уже в 03:19 ракетную опасность объявили повторно — она продолжалась до 03:57.
Нижегородская область
"В Кулебакском муниципальном округе сегодня утром работают средства ПВО и РЭБ для укрощения атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы. Принимаются все меры по минимизации последствий. По предварительной информации на данный момент, пострадавших нет", — написал губернатор Глеб Никитин.
МестныеTelegram-каналы распространяют информацию о попадании в районе аэродрома в Саваслейке.
Орловская область
По данным губернатора Андрея Кличкова, в небе над Орловской областью ночью 14 августа сбили два БпЛА.
Повреждений и пострадавших якобы нет. На месте действуют оперативные службы.
Ростовская область
Губернатор Василий Голубев сообщил, что около 07:00 на западе Ростовской области силы ПВО уничтожили один БпЛА. По его словам, пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет.
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