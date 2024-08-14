У ніч проти 14 серпня деякі області Росії опинилися під атакою БпЛА й ракет

Пожежа після прильоту БпЛА у Воронезької області. Фото: Telegram-канал "Типичный Воронеж"

У ніч проти середи, 14 серпня, у деяких областях Росії лунав сигнал повітряної тривоги й було чутно вибухи.

Про це повідомили місцеві губернатори та низка Telegram-пабліків.

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Воронезька область

О 21:56 13 серпня губернатор Олександр Гусєв повідомив про загрозу БпЛА в регіоні, а за дві години заявив, що у Воронезькій області вдалося знищити "декілька "українських" безпілотників літакового типу".

Скриншот повідомлень Олександра Гусєва

О 02:26 Гусєв додав, що "більшість безпілотників літакового типу ліквідовано", а постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

"У результаті падіння уламків БпЛА фіксуються незначні пошкодження окремих житлових будинків, господарських споруд і транспорту, загоряння сухої рослинності. Розповсюдження вогню не допущено", — йдеться в його повідомленні.

Уранці він додав, що Україна "атакувала" Воронезьку область більш ніж 35 безпілотниками.

Скриншот повідомлень Олександра Гусєва

За інформацією моніторингових Telegram-каналів, під ударом опинилася авіабаза "Балтімор", звідки зазвичай злітають для обстрілу України літаки Су-34.

Також російські Telegram-канали повідомляли про вибухи в Борисоглєбську Воронезької області. Користувачі соцмереж зазначають, що там є військовий аеродром.

Курська область

О 22:28 13 серпня тимчасово виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив про загрозу атаки БпЛА, а о 01:33 14 серпня — про ракетну загрозу та роботу ППО. За його інформацією, чотири "українські" ракети вдалося збити.

Скриншот повідомлень Олексія Смирнова

О 02:51 у Курській області дали відбій повітряної тривоги, однак вже о 03:19 ракетну небезпеку оголосили повторно — вона тривала до 03:57.

Нижньогородська область

"У Кулебакському муніципальному окрузі сьогодні вранці працюють засоби ППО та РЕБ для приборкання атаки безпілотних літальних апаратів літакового типу. На місці працюють необхідні оперативні та екстрені служби. Вживаються всі заходи з мінімізації наслідків. За попередньою інформацією на поточний момент, постраждалих немає", — написав губернатор Гліб Нікітін.

Скриншот повідомлення Гліба Нікітіна

Місцевими Telegram-каналами шириться інформація щодо влучення в районі аеродрому в Саваслейці.

Орловська область

За даними губернатора Андрія Кличкова, у небі над Орловською областю вночі 14 серпня збили два БпЛА.

Скриншот повідомлення Андрія Кличкова

Пошкоджень і постраждалих нібито немає. На місці працюють оперативні служби.

Ростовська область

Скриншот повідомлення Василя Голубєва

Губернатор Василь Голубєв повідомив, що близько 07:00 на заході Ростовської області сили ППО знищили один БпЛА. За його словами, постраждалих і руйнувань унаслідок падіння уламків немає.