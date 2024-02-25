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"Нелегитимность" Зеленского с мая — реакция главы государства

25 февраля 2024 18:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Нелегитимность" Зеленского с мая — реакция главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о его "нелегитимности" с мая 2024 года. По его словам, это программа и нарратив России.

Об этом глава государств сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

Что сказал Зеленский

"О легитимности, это не мнение западных партнеров или кого-то внутри Украины. Это нарратив и программа Российской Федерации. Соответствующие документы все разведки "Семерки" имеют. Некоторые из них говорят фамилии тех, кто поднимает этот нарратив. Плохая идея", — отметил глава государства. .

Он подчеркнул, что относится к этому, как к предательской позиции в Украине. По его словам, сейчас известны даже суммы денег, которые предусмотрены тем или иным институтам, поднимающим эту тему.

Напомним, Зеленский рассказал, что встреча с российским диктатором Владимиром Путиным в 2019 году была достаточно напряженной с "разными тональностями". Однако до каких-либо общих решений стороны не дошли.

Также украинский лидер рассказал об усталости от войны. Он заявил, что это зависит не только от нас, но и от обществ тех или иных стран.

Владимир Зеленский
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