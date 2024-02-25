"Нелегітимність" Зеленського з травня — реакція глави держави

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський відповів на питання щодо його "нелегітимності" з травня 2024 року. За його словами, це програма та наратив Росії.

Про це глава держав сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

Що сказав Зеленський

"Щодо легітимності, це не думка західних партнерів або когось всередині України. Це наратив і програма Російської Федерації. Відповідні документи всі розвідки "Сімки" мають. Дехто з них говорять прізвища тих, хто підіймає цей наратив. Погана ідея", — зазначив глава держави.

Він наголосив, що ставиться до цього, як до зрадницької позиції до України. За його словами, наразі відомі навіть суми грошей, які передбачені тим чи іншим інституціям, які цю тему підіймають.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у 2019 році була досить напруженою з "різними тональностями". Однак до якихось спільних рішень сторони не дійшли.

Також український лідер розповів про втому від війни. Він заявив, що це залежить не тільки від нас, але й від суспільств тих чи інших країн.