Не сакурой единственной — в Ужгороде высадили пальмовую аллею
Заместитель мэра Ужгорода Евгений Плавайко показал посаженные на улице Бабьяка в городе первые на Закарпатье пальмы. По его словам, инициатором таких изменений является строительная компания, которая поблизости строит жилищный комплекс.
Об этом Евгений Плавайко сообщает в Facebook.
Ужгород— Vitaliy Barabanenko (@Vitaliy70341751) Апр 6, 2024
Сегодня в городе расцвела сакура, а вдобавок к ним еще посадили пальмы. pic.twitter.com/514WkljXR1
Пальмовая аллея в Ужгороде
"Эти красавицы (пальмы. — Ред.) из южных краев выдерживают морозы до -20, поэтому должны комфортно чувствовать себя в нашем климатическом поясе", — отметил Плавайко.
Напомним, что в Закарпатской области на берегу реки Тиса может появиться речной порт. У него будет мультимодальный терминал. Благодаря ему можно организовать международные перевозки Тисой с выходом в более крупные судоходные реки.
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