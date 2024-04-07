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Не сакурой единственной — в Ужгороде высадили пальмовую аллею

7 апреля 2024 06:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Не сакурой единственной — в Ужгороде высадили пальмовую аллею
Пальмовая аллея рядом с сакурами в Ужгороде. Фото: t.me/VGlagola
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Заместитель мэра Ужгорода Евгений Плавайко показал посаженные на улице Бабьяка в городе первые на Закарпатье пальмы. По его словам, инициатором таких изменений является строительная компания, которая поблизости строит жилищный комплекс.

Об этом Евгений Плавайко сообщает в Facebook.

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"Эти красавицы (пальмы. — Ред.) из южных краев выдерживают морозы до -20, поэтому должны комфортно чувствовать себя в нашем климатическом поясе", — отметил Плавайко.

Пальмовая аллея рядом с сакурами в Ужгороде
Пальмовая аллея рядом с сакурами в Ужгороде. Фото: facebook.com/plavayko
Пальмовая аллея рядом с сакурами в Ужгороде
Пальмовая аллея рядом с сакурами в Ужгороде. Фото: t.me/VGlagola
Пальмовая аллея рядом с сакурами в Ужгороде
Пальмовая аллея рядом с сакурами в Ужгороде. Фото: t.me/VGlagola
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы заместителя мэра Ужгорода Евгения Плавайко
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы заместителя мэра Ужгорода Евгения Плавайко

Напомним, что в Закарпатской области на берегу реки Тиса может появиться речной порт. У него будет мультимодальный терминал. Благодаря ему можно организовать международные перевозки Тисой с выходом в более крупные судоходные реки.

природа
растения
Закарпатье
Ужгород
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