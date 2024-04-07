Не сакурою єдиною — в Ужгороді висадили пальмову алею

Пальмова алея поруч із сакурами в Ужгороді. Фото: t.me/VGlagola

Заступник мера Ужгорода Євген Плавайко показав висаджені на вулиці Баб'яка в місті перші на Закарпатті пальми. За його словами, ініціаторкою таких змін є будівельна компанія, яка поблизу розбудовує житловий комплекс.

Про це Євген Плавайко повідомляє у Facebook.

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Ужгород

Сьогодні у місті розцвіла сакура, а на додачу до них ще посадили пальми. pic.twitter.com/514WkljXR1 — Vitaliy Barabanenko (@Vitaliy70341751) April 6, 2024

Пальмова алея в Ужгороді

"Ці красуні (пальми. — Ред.) з південних країв витримують морози до -20, і мають комфортно почуватись в нашому кліматичному поясі", — зазначив Плавайко.

Пальмова алея поруч із сакурами в Ужгороді. Фото: facebook.com/plavayko

Пальмова алея поруч із сакурами в Ужгороді. Фото: t.me/VGlagola

Пальмова алея поруч із сакурами в Ужгороді. Фото: t.me/VGlagola

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки заступника мера Ужгорода Євгена Плавайка

Нагадаємо, що в Закарпатській області на березі річки Тиса може з’явитися річковий порт. Він матиме мультимодальний термінал. Завдяки йому можна організувати міжнародні перевезення Тисою із виходом до більших судноплавних річок.