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Не сакурою єдиною — в Ужгороді висадили пальмову алею

7 квітня 2024 06:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Не сакурою єдиною — в Ужгороді висадили пальмову алею
Пальмова алея поруч із сакурами в Ужгороді. Фото: t.me/VGlagola
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступник мера Ужгорода Євген Плавайко показав висаджені на вулиці Баб'яка в місті перші на Закарпатті пальми. За його словами, ініціаторкою таких змін є будівельна компанія, яка поблизу розбудовує житловий комплекс.

Про це Євген Плавайко повідомляє у Facebook.

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"Ці красуні (пальми. — Ред.) з південних країв витримують морози до -20, і мають комфортно почуватись в нашому кліматичному поясі", — зазначив Плавайко.

Пальмова алея поруч із сакурами в Ужгороді
Пальмова алея поруч із сакурами в Ужгороді. Фото: facebook.com/plavayko
Пальмова алея поруч із сакурами в Ужгороді
Пальмова алея поруч із сакурами в Ужгороді. Фото: t.me/VGlagola
Пальмова алея поруч із сакурами в Ужгороді
Пальмова алея поруч із сакурами в Ужгороді. Фото: t.me/VGlagola
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки заступника мера Ужгорода Євгена Плавайка
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки заступника мера Ужгорода Євгена Плавайка

Нагадаємо, що в Закарпатській області на березі річки Тиса може з’явитися річковий порт. Він матиме мультимодальний термінал. Завдяки йому можна організувати міжнародні перевезення Тисою із виходом до більших судноплавних річок.

природа
рослини
Закарпаття
Ужгород
екологія
сакура
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