Не сакурою єдиною — в Ужгороді висадили пальмову алею
Заступник мера Ужгорода Євген Плавайко показав висаджені на вулиці Баб'яка в місті перші на Закарпатті пальми. За його словами, ініціаторкою таких змін є будівельна компанія, яка поблизу розбудовує житловий комплекс.
Про це Євген Плавайко повідомляє у Facebook.
Ужгород— Vitaliy Barabanenko (@Vitaliy70341751) April 6, 2024
Сьогодні у місті розцвіла сакура, а на додачу до них ще посадили пальми. pic.twitter.com/514WkljXR1
Пальмова алея в Ужгороді
"Ці красуні (пальми. — Ред.) з південних країв витримують морози до -20, і мають комфортно почуватись в нашому кліматичному поясі", — зазначив Плавайко.
Нагадаємо, що в Закарпатській області на березі річки Тиса може з’явитися річковий порт. Він матиме мультимодальний термінал. Завдяки йому можна організувати міжнародні перевезення Тисою із виходом до більших судноплавних річок.
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