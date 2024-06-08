Отключение света – где можно снять наличные без банкомата

Человек со снятыми наличными возле банкомата. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Начало отключений света в Украине негативно отразилось на всех областях жизни украинцев — начиная от хранения продуктов до средств снять наличные. Однако украинцы умеют находить выход из таких ситуаций, в частности, и снимать наличные, если не работают банкоматы.

Какие средства снятия средств, если не работают банкоматы — читайте в материале Новини.LIVE.

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Кассы супермаркетов

Как отметили в Нацбанке, еще с начала полномасштабного вторжения России, наличные можно снять на кассах супермаркетов. К таким относятся:

Сильпо;

АТБ;

VARUS;

Фора;

NOVUS;

FOZZY;

Лоток;

Thrash!;

ROSHEN;

Семь23;

Точка;

EVA.

Отметим, что минимальную сумму снятия устанавливает предприятие, поэтому это следует уточнить в кассе. Средний лимит снятия 6 000 гривен, однако рекомендуем проконсультироваться с кассиром.

Для этого следует выполнить следующие действия:

выберите товар и подойдите с ним на кассу;

сообщите, что хотите снять наличные деньги и назовите сумму снятия;

рассчитайтесь картой Mastercard или Visa;

введите PIN карты.

Аптеки

Аналогичный метод: при оплате товара картой озвучивается и снимается желаемая сумма денежных средств.

Снять наличные можно в следующих аптеках:

Медсервис;

Белая ромашка;

Аптека АНЦ;

Аптека Доброго Дня;

Аптека 911;

Аптека оптовых цен;

Аптека Копейка.

Автозаправки

Снятие наличных на АЗС идентично методу в аптеках и супермаркетах. Если не работают банкоматы, можно снять деньги на следующих автозаправках:

Укрнафта;

ОККО;

WOG;

БРСМ-Нафта.

Банковские кассы

Такой метод возможен благодаря программе POWER BANKING от НБУ — сети банков, отделения которых имеют альтернативные средства электрического питания, и могут работать несмотря на блэкаут. Сейчас туда входят 2 390 банков, и программа постепенно расширяется.

В список таких банков входят ПриватБанк, УкрСиббанк, Сбербанк, ПУМБ и другие.

Также в банках-участниках этой программы можно:

производить платежи;

переводить средства;

обменивать валюту;

получать консультацию менеджеров.

Узнать больше, а также узнать о ближайшем отделении можно на официальном сайте НБУ.

Банкоматы в ТРЦ

Кроме перечисленных вариантов, можно пойти в ближайший ТРЦ. Все они имеют резервные источники питания, поэтому, вероятно, там банкоматы будут работать.

Напомним, ранее мы писали о том, какие в Украине существуют сервисы, которые помогут подготовиться к отключениям света.

В то же время из-за сложной ситуации в энергетике Укрзалізниця уменьшает потребление электроэнергии, а движение некоторых пригородных электропоездов будет отменено.