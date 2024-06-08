Отключение света – где можно снять наличные без банкомата

Не работает банкомат без света — как и где можно снять наличные
Начало отключений света в Украине негативно отразилось на всех областях жизни украинцев — начиная от хранения продуктов до средств снять наличные. Однако украинцы умеют находить выход из таких ситуаций, в частности, и снимать наличные, если не работают банкоматы.
Какие средства снятия средств, если не работают банкоматы — читайте в материале Новини.LIVE.
Кассы супермаркетов
Как отметили в Нацбанке, еще с начала полномасштабного вторжения России, наличные можно снять на кассах супермаркетов. К таким относятся:
- Сильпо;
- АТБ;
- VARUS;
- Фора;
- NOVUS;
- FOZZY;
- Лоток;
- Thrash!;
- ROSHEN;
- Семь23;
- Точка;
- EVA.
Отметим, что минимальную сумму снятия устанавливает предприятие, поэтому это следует уточнить в кассе. Средний лимит снятия 6 000 гривен, однако рекомендуем проконсультироваться с кассиром.
Для этого следует выполнить следующие действия:
- выберите товар и подойдите с ним на кассу;
- сообщите, что хотите снять наличные деньги и назовите сумму снятия;
- рассчитайтесь картой Mastercard или Visa;
- введите PIN карты.
Аптеки
Аналогичный метод: при оплате товара картой озвучивается и снимается желаемая сумма денежных средств.
Снять наличные можно в следующих аптеках:
- Медсервис;
- Белая ромашка;
- Аптека АНЦ;
- Аптека Доброго Дня;
- Аптека 911;
- Аптека оптовых цен;
- Аптека Копейка.
Автозаправки
Снятие наличных на АЗС идентично методу в аптеках и супермаркетах. Если не работают банкоматы, можно снять деньги на следующих автозаправках:
- Укрнафта;
- ОККО;
- WOG;
- БРСМ-Нафта.
Банковские кассы
Такой метод возможен благодаря программе POWER BANKING от НБУ — сети банков, отделения которых имеют альтернативные средства электрического питания, и могут работать несмотря на блэкаут. Сейчас туда входят 2 390 банков, и программа постепенно расширяется.
В список таких банков входят ПриватБанк, УкрСиббанк, Сбербанк, ПУМБ и другие.
Также в банках-участниках этой программы можно:
- производить платежи;
- переводить средства;
- обменивать валюту;
- получать консультацию менеджеров.
Узнать больше, а также узнать о ближайшем отделении можно на официальном сайте НБУ.
Банкоматы в ТРЦ
Кроме перечисленных вариантов, можно пойти в ближайший ТРЦ. Все они имеют резервные источники питания, поэтому, вероятно, там банкоматы будут работать.
Напомним, ранее мы писали о том, какие в Украине существуют сервисы, которые помогут подготовиться к отключениям света.
В то же время из-за сложной ситуации в энергетике Укрзалізниця уменьшает потребление электроэнергии, а движение некоторых пригородных электропоездов будет отменено.
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