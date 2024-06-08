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Не работает банкомат без света — как и где можно снять наличные

8 июня 2024 10:36
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Илья Рябинин
редактор
Отключение света – где можно снять наличные без банкомата
Человек со снятыми наличными возле банкомата. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Начало отключений света в Украине негативно отразилось на всех областях жизни украинцев — начиная от хранения продуктов до средств снять наличные. Однако украинцы умеют находить выход из таких ситуаций, в частности, и снимать наличные, если не работают банкоматы.

Какие средства снятия средств, если не работают банкоматы — читайте в материале Новини.LIVE.

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Кассы супермаркетов

Как отметили в Нацбанке, еще с начала полномасштабного вторжения России, наличные можно снять на кассах супермаркетов. К таким относятся:

  • Сильпо;
  • АТБ;
  • VARUS;
  • Фора;
  • NOVUS;
  • FOZZY;
  • Лоток;
  • Thrash!;
  • ROSHEN;
  • Семь23;
  • Точка;
  • EVA.

Отметим, что минимальную сумму снятия устанавливает предприятие, поэтому это следует уточнить в кассе. Средний лимит снятия 6 000 гривен, однако рекомендуем проконсультироваться с кассиром.

Для этого следует выполнить следующие действия:

  • выберите товар и подойдите с ним на кассу;
  • сообщите, что хотите снять наличные деньги и назовите сумму снятия;
  • рассчитайтесь картой Mastercard или Visa;
  • введите PIN карты.

Аптеки

Аналогичный метод: при оплате товара картой озвучивается и снимается желаемая сумма денежных средств.

Снять наличные можно в следующих аптеках:

  • Медсервис;
  • Белая ромашка;
  • Аптека АНЦ;
  • Аптека Доброго Дня;
  • Аптека 911;
  • Аптека оптовых цен;
  • Аптека Копейка.

Автозаправки

Снятие наличных на АЗС идентично методу в аптеках и супермаркетах. Если не работают банкоматы, можно снять деньги на следующих автозаправках:

  • Укрнафта;
  • ОККО;
  • WOG;
  • БРСМ-Нафта.

Банковские кассы

Такой метод возможен благодаря программе POWER BANKING от НБУ — сети банков, отделения которых имеют альтернативные средства электрического питания, и могут работать несмотря на блэкаут. Сейчас туда входят 2 390 банков, и программа постепенно расширяется.

В список таких банков входят ПриватБанк, УкрСиббанк, Сбербанк, ПУМБ и другие.

Также в банках-участниках этой программы можно:

  • производить платежи;
  • переводить средства;
  • обменивать валюту;
  • получать консультацию менеджеров.

Узнать больше, а также узнать о ближайшем отделении можно на официальном сайте НБУ.

Банкоматы в ТРЦ

Кроме перечисленных вариантов, можно пойти в ближайший ТРЦ. Все они имеют резервные источники питания, поэтому, вероятно, там банкоматы будут работать.

Напомним, ранее мы писали о том, какие в Украине существуют сервисы, которые помогут подготовиться к отключениям света.

В то же время из-за сложной ситуации в энергетике Укрзалізниця уменьшает потребление электроэнергии, а движение некоторых пригородных электропоездов будет отменено.

Украина
отключения света
наличка
электроэнергия
деньги
банкоматы

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