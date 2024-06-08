Відключення світла — де можна зняти готівку без банкомата

Людина зі знятою готівкою біля банкомату. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Початок відключень світла в Україні негативно позначився на всіх сферах життя українців — починаючи від зберігання продуктів до засобів зняти готівку. Проте українці вміють знаходити вихід з таких ситуацій, зокрема, і знімати готівку, якщо не працюють банкомати.

Які існують засоби зняття коштів, якщо не працюють банкомати — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Каси супермаркетів

Як зазначили в Нацбанку, ще з часів повномасштабного вторгнення Росії, готівку можна зняти на касах супермаркетів. До таких належать:

Сільпо;

АТБ;

VARUS;

Фора;

NOVUS;

FOZZY;

ЛотОК;

Thrash!;

ROSHEN;

Сім23;

Точка;

EVA.

Наголосимо, що мінімальну суму зняття встановлює підприємство, тож це слід уточнити на касі. Середній ліміт зняття 6 000 гривень, проте рекомендуємо проконсультуватися з касиром.

Для цього варто виконати наступні дії:

оберіть товар та підійдіть з ним на касу;

повідомте, що хочете зняти готівку та назвіть суму зняття;

розрахуйтесь карткою Mastercard або Visa;

введіть PIN вашої картки.

Аптеки

Аналогічний метод: при оплаті товару карткою озвучується і знімається бажана сума коштів.

Зняти готівку можна в наступних аптеках:

МедСервіс;

Біла ромашка;

Аптека АНЦ;

Аптека Доброго Дня;

Аптека 911;

Аптека оптових цін;

Аптека Копійка.

Автозаправки

Зняття готівки на АЗС ідентичний методу в аптеках та супермаркетах. Якщо не працюють банкомати, можна зняти гроші на наступних автозаправках:

Укрнафта;

ОККО;

WOG;

БРСМ-Нафта.

Банківські каси

Такий метод можливий завдяки програмі POWER BANKING від НБУ — мережі банків, чиї відділення мають альтернативні засоби електричного живлення, та можуть працювати попри блекаут. Наразі туди входять 2 390 банків, і програма поступово розширюється.

До переліку таких банків входять ПриватБанк, Укрсиббанк, Ощадбанк, ПУМБ та інші.

Також в банках-учасниках цієї програми можна:

проводити платежі;

переказувати кошти;

обмінювати валюту;

отримувати консультацію менеджерів.

Дізнатись більше, а також дізнатись про найближче відділення можна на офіційному сайті НБУ.

Банкомати в ТРЦ

Крім перерахованих варіантів, можна піти до найближчого ТРЦ. Всі вони мають резервні джерела живлення тому, ймовірно, там банкомати працюватимуть.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які в Україні існують сервіси, які допоможуть підготуватися до відключень світла.

Водночас через складну ситуацію в енергетиці Укрзалізниця зменшує споживання електроенергії, а рух деяких приміських електропоїздів буде скасовано.