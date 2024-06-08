Відключення світла — де можна зняти готівку без банкомата

Не працює банкомат без світла — як і де можна зняти готівку
Початок відключень світла в Україні негативно позначився на всіх сферах життя українців — починаючи від зберігання продуктів до засобів зняти готівку. Проте українці вміють знаходити вихід з таких ситуацій, зокрема, і знімати готівку, якщо не працюють банкомати.
Які існують засоби зняття коштів, якщо не працюють банкомати — читайте в матеріалі Новини.LIVE.
Каси супермаркетів
Як зазначили в Нацбанку, ще з часів повномасштабного вторгнення Росії, готівку можна зняти на касах супермаркетів. До таких належать:
- Сільпо;
- АТБ;
- VARUS;
- Фора;
- NOVUS;
- FOZZY;
- ЛотОК;
- Thrash!;
- ROSHEN;
- Сім23;
- Точка;
- EVA.
Наголосимо, що мінімальну суму зняття встановлює підприємство, тож це слід уточнити на касі. Середній ліміт зняття 6 000 гривень, проте рекомендуємо проконсультуватися з касиром.
Для цього варто виконати наступні дії:
- оберіть товар та підійдіть з ним на касу;
- повідомте, що хочете зняти готівку та назвіть суму зняття;
- розрахуйтесь карткою Mastercard або Visa;
- введіть PIN вашої картки.
Аптеки
Аналогічний метод: при оплаті товару карткою озвучується і знімається бажана сума коштів.
Зняти готівку можна в наступних аптеках:
- МедСервіс;
- Біла ромашка;
- Аптека АНЦ;
- Аптека Доброго Дня;
- Аптека 911;
- Аптека оптових цін;
- Аптека Копійка.
Автозаправки
Зняття готівки на АЗС ідентичний методу в аптеках та супермаркетах. Якщо не працюють банкомати, можна зняти гроші на наступних автозаправках:
- Укрнафта;
- ОККО;
- WOG;
- БРСМ-Нафта.
Банківські каси
Такий метод можливий завдяки програмі POWER BANKING від НБУ — мережі банків, чиї відділення мають альтернативні засоби електричного живлення, та можуть працювати попри блекаут. Наразі туди входять 2 390 банків, і програма поступово розширюється.
До переліку таких банків входять ПриватБанк, Укрсиббанк, Ощадбанк, ПУМБ та інші.
Також в банках-учасниках цієї програми можна:
- проводити платежі;
- переказувати кошти;
- обмінювати валюту;
- отримувати консультацію менеджерів.
Дізнатись більше, а також дізнатись про найближче відділення можна на офіційному сайті НБУ.
Банкомати в ТРЦ
Крім перерахованих варіантів, можна піти до найближчого ТРЦ. Всі вони мають резервні джерела живлення тому, ймовірно, там банкомати працюватимуть.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які в Україні існують сервіси, які допоможуть підготуватися до відключень світла.
Водночас через складну ситуацію в енергетиці Укрзалізниця зменшує споживання електроенергії, а рух деяких приміських електропоїздів буде скасовано.
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