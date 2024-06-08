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Не працює банкомат без світла — як і де можна зняти готівку

8 червня 2024 10:36
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Ілля Рябінін
редактор
Відключення світла — де можна зняти готівку без банкомата
Людина зі знятою готівкою біля банкомату. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Початок відключень світла в Україні негативно позначився на всіх сферах життя українців — починаючи від зберігання продуктів до засобів зняти готівку. Проте українці вміють знаходити вихід з таких ситуацій, зокрема, і знімати готівку, якщо не працюють банкомати.

Які існують засоби зняття коштів, якщо не працюють банкомати — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Каси супермаркетів

Як зазначили в Нацбанку, ще з часів повномасштабного вторгнення Росії, готівку можна зняти на касах супермаркетів. До таких належать:

  • Сільпо;
  • АТБ;
  • VARUS;
  • Фора;
  • NOVUS;
  • FOZZY;
  • ЛотОК;
  • Thrash!;
  • ROSHEN;
  • Сім23;
  • Точка;
  • EVA.

Наголосимо, що мінімальну суму зняття встановлює підприємство, тож це слід уточнити на касі. Середній ліміт зняття 6 000 гривень, проте рекомендуємо проконсультуватися з касиром.

Для цього варто виконати наступні дії:

  • оберіть товар та підійдіть з ним на касу;
  • повідомте, що хочете зняти готівку та назвіть суму зняття;
  • розрахуйтесь карткою Mastercard або Visa;
  • введіть PIN вашої картки.

Аптеки

Аналогічний метод: при оплаті товару карткою озвучується і знімається бажана сума коштів.

Зняти готівку можна в наступних аптеках:

  • МедСервіс;
  • Біла ромашка;
  • Аптека АНЦ;
  • Аптека Доброго Дня;
  • Аптека 911;
  • Аптека оптових цін;
  • Аптека Копійка.

Автозаправки

Зняття готівки на АЗС ідентичний методу в аптеках та супермаркетах. Якщо не працюють банкомати, можна зняти гроші на наступних автозаправках:

  • Укрнафта;
  • ОККО;
  • WOG;
  • БРСМ-Нафта.

Банківські каси

Такий метод можливий завдяки програмі POWER BANKING від НБУ — мережі банків, чиї відділення мають альтернативні засоби електричного живлення, та можуть працювати попри блекаут. Наразі туди входять 2 390 банків, і програма поступово розширюється.

До переліку таких банків входять ПриватБанк, Укрсиббанк, Ощадбанк, ПУМБ та інші.

Також в банках-учасниках цієї програми можна:

  • проводити платежі;
  • переказувати кошти;
  • обмінювати валюту;
  • отримувати консультацію менеджерів.

Дізнатись більше, а також дізнатись про найближче відділення можна на офіційному сайті НБУ.

Банкомати в ТРЦ

Крім перерахованих варіантів, можна піти до найближчого ТРЦ. Всі вони мають резервні джерела живлення тому, ймовірно, там банкомати працюватимуть. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які в Україні існують сервіси, які допоможуть підготуватися до відключень світла.

Водночас через складну ситуацію в енергетиці Укрзалізниця зменшує споживання електроенергії, а рух деяких приміських електропоїздів буде скасовано.

Україна
відключення світла
готівка
електроенергія
гроші
банкомати

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