Не только на парки-стадионы — журналисты выяснили, на что еще власти тратят местный бюджет

Мужчина держит в руках деньги. Фото: Виталий Носач / РБК-Украина

В украинских городах люди выходят на массовые акции протеста, чтобы власти меньше тратили бюджетные средства на неприоритетные "парки-стадионы", а увеличили помощь на Вооруженные силы Украины. Однако журналисты выяснили, что часть денег идет на "освещение встреч и интервью представителей местных властей или на перевод их же отчетов".

Об этом говорится в совместном анализе Bihus.Info и представителей других медиа, опубликованном в четверг, 7 марта.

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Расход властей на рекламу

"Команда журналистов проанализировала расходы местных властей из 4 регионов Украины. Для исследования брали данные за период с начала полномасштабного вторжения до декабря 2023 года. Также журналисты спросили представителей власти планируют ли они в следующем году отказываться от заказа рекламы", — отметили медийщики.

По их словам, речь идет о Запорожской, Полтавской, Ровенской и Черниговской областях.

Сколько власти Запорожской области тратят на пиар

Городской совет Запорожья принимает решение о выделении денег на рекламу в ходе заседания. Городская целевая программа поддержки местных СМИ, принадлежащая коммунальному предприятию "Муниципальная телевизионная сеть", на период 2022-2024 годов составляет 27,6 млн грн.

Однако проект бюджета предусматривает только 100 млн грн на помощь ВСУ, Нацгвардии и другим вооруженным образованиям, что составляет всего 1,2% от общей суммы доходов.

"Под давлением требований запорожских активистов при принятии бюджета-2024 22 декабря местные депутаты выделили на ВСУ еще 100 млн — в общей сложности 200 млн грн, а бюджетные расходы на содержание запорожского предприятия "Муниципальная телевизионная сеть" уменьшены вдвое — с 27, 8 млн грн", — рассказала журналистка Наталья Нестеренко из "Запорожской правды".

Сколько за рекламу заплатили власти Полтавской области

Полтавский городской совет заплатил за свою рекламу около 240 тыс. грн. из местного бюджета. Так, Управление по делам физической культуры и спорта заключило договор с местным предпринимателем на 49 тыс. грн за освещение их деятельности в интернете. К аналогичным действиям прибег Департамент гражданской защиты, заказав услуги пиара на 49 тыс. грн, однако средства пошли на справки для жителей о безопасности во время гололеда и правила в случае воздушной тревоги.

"Полтавский областной совет подписал соглашений примерно на 3 млн 600 тыс. грн. В отличие от городского, областной совет тратит деньги на освещение деятельности "централизованно" и с помощью Программы развития местного самоуправления в Полтавской области на 2021-2023 годы", — отметила журналистка Анастасия Добряк из ЗМІСТу.

Сколько потратили на свой пиар власти Черниговской области

Медийщики проанализировали многочисленные тендеры представителей власти разных уровней Черниговской области по приобретению рекламных услуг у медиа на сумму примерно 4,5 млн грн. К началу декабря местные власти уже оплатили около 2,1 млн грн.

Заказывала освещение своей деятельности в СМИ Черниговский горсовет, который в 2023 году печатался в "Черниговской медиагруппе", выигравшей тендер на 170 тыс. грн. С этим медиа городской совет сотрудничает с 2017 года, таким образом компания успела выполнить 15 договоров, три из них после полномасштабной российской агрессии на сумму 2 457 686 грн. Заказчик успел выплатить 2 223 367 грн.

В 2023 году упоминания о деятельности совета появлялись преимущественно на сайтах Gorod.cn.ua и 0462.ua.

Расходы на рекламу представителей власти Ровенской области

Департамент цифровой трансформации и общественных коммуникаций Ровенской ОВА заказал рекламные услуги для показа деятельности администрации в 2023 году на 1 715 790 грн. Больше всего средств было потрачено на телеканал "Сфера-ТВ" — 604 тыс. грн.

Ровенская райгосадминистрация тоже потратила средства на рекламу в "Сфере ТВ" в 2023 году, заключив всего один договор. Речь идет о сумме 95 тыс. грн. На аналогичную сумму в том же медиа запросил пиар и Департамент агропромышленного развития Ровенской ОВА, и столько же потратил на "Институт политики" для освещения "лучших достижений в области агропромышленного комплекса". В общей сложности департамент потратил 190 тыс. грн в 2023 году.

"По Ровенскому областному совету, где председательствует представитель президентской партии Андрей Карауш, то "Сфера ТВ" там тоже фигурирует. На свою деятельность в этом году телеканал получил 40 тыс. грн. Другой ровенский телеканал "Itv media group" получил почти 50 тыс. грн. В целом облсовет на собственный пиар заложил 89 900 грн", — рассказал журналист телеканала ITV Media Group Вадим Мороз.

Скандальные тендеры

Напомним, что Департамент коммунального хозяйства Харьковского городского совета отказался предоставить журналистам проектно-сметную документацию о возобновлении 16-этажного дома на Северной Салтовке в Харькове, который планировали построить до конца 2025 года. Дом потерпел разрушения при обстреле РФ.

Также мы писали, что на ProZorro появился новый тендер на обслуживание антарктических экспедиций. Речь идет о материально-техническом обеспечении исследовательских путешествий на океанографическом судне "Ноосфера". Стоимость тендера составляет более 11 млн долларов.