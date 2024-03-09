Не лише на парки-стадіони — журналісти вияснили, на що ще влада витрачає місцевий бюджет

Чоловік тримає в руках гроші. Фото: Віталій Носач / РБК-Україна

В українських містах люди виходять на масові акції протесту, аби влада менше витрачала бюджетних коштів на непріоритетні наразі "парки-стадіони", а збільшила допомогу на Збройні сили України. Проте журналісти вияснили, що частина грошей йде на "висвітлення зустрічей та інтерв’ю представників місцевої влади чи на переказування їхніх же звітів".

Про це йдеться в спільному аналізі Bihus.Info та представників інших медіа, опублікованому в четвер, 7 березня.

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Витрати влади на рекламу

"Команда журналістів проаналізувала витрати місцевої влади з 4 регіонів України. Для дослідження брали дані за період від початку повномасштабного вторгнення до грудня 2023 року. Також журналісти запитали у представників влади чи планують вони у наступному році відмовлятися від замовлення реклами", — зазначили медійники.

За їх словами, йдеться про Запорізьку, Полтавську, Рівненську та Чернігівську області.

Скільки влада Запорізької області витрачає на піар

Міська рада Запоріжжя ухвалює рішення про виділення грошей на рекламу під час засідань. Міська цільова програма підтримки місцевих ЗМІ, що належить комунальному підприємству "Муніципальна телевізійна мережа" на період 2022-2024 років становить 27,6 млн грн.

Однак проєкт бюджету передбачає лише 100 млн грн на допомогу ЗСУ, Нацгвардії та інших збройних утворень, що є всього 1,2% від загальної суми доходів.

"Під тиском вимог запорізьких активістів під час ухвалення бюджету-2024 22 грудня місцеві депутати виділили на ЗСУ ще 100 млн — загалом 200 млн грн, а бюджетні витрати на утримання запорізького підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" зменшені вдвічі — з 27,6 до 13,8 млн грн", — розповіла журналістка Наталія Нестеренко з "Запорізької правди".

Скільки за рекламу заплатила влада Полтавської області

Полтавська міська рада заплатила за свою рекламу близько 240 тис. грн з місцевого бюджету. Так, Управління у справах фізичної культури та спорту уклав договір з місцевим підприємцем на 49 тис. грн за висвітлення їхньої діяльності в інтернеті. До аналогічних дій вдався Департамент цивільного захисту, замовивши послуги піару на 49 тис. грн, однак кошти пішли на довідки для мешканців про безпеку під час ожеледиці та правила у разі повітряної тривоги.

"Полтавська обласна рада підписала угод приблизно на 3 млн 600 тис. грн. На відміну від міської, обласна рада витрачає гроші на висвітлення діяльності "централізовано" та за допомогою Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021-2023 роки", — зазначила журналістка Анастасія Добряк зі ЗМІСТу.

Скільки витратила на свій піар влада Чернігівської області

Медійники проаналізували численні тендери представників влади різних рівнів Чернігівської області щодо придбання рекламних послуг у медіа на суму приблизно 4,5 млн грн. На початок грудня місцева влада вже сплатила близько 2,1 млн грн.

Замовляла висвітлення своєї діяльності в ЗМІ Чернігівська міськрада, яка 2023 року друкувалась в "Чернігівській медіагрупі", що виграла тендер на 170 тис. грн. З цим медіа міська рада співпрацює з 2017 року, таким чином компанія встигла виконати 15 договорів, три з них після повномасштабної російської агресії, на суму 2 457 686 грн. Замовник встиг виплатити 2 223 367 грн.

2023 року згадки про діяльність ради з'являлись переважно на сайтах Gorod.cn.ua та 0462.ua.

Витрати на рекламу представників влади Рівненської області

За даними видання, Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій Рівненської ОВА замовив рекламні послуги для показу діяльності адміністрації у 2023 році на 1 715 790 грн. Найбільше коштів було витрачено на телеканал "Сфера-ТВ" — 604 тис. грн.

Рівненська райдержадміністрація теж витратила кошти на рекламу в "Сфера ТВ" 2023 року, уклавши всього один договір. Йдеться про суму в 95 тис. грн. На аналогічну суму в тому ж медіа запросив піар і Департамент агропромислового розвитку Рівненської ОВА, і стільки ж витратив на на "Інститут політики" для "висвітлення кращих досягнень в галузі агропромислового комплексу". В цілому департамент витратив 190 тис. грн у 2023 році.

"Щодо Рівненської обласної ради, де головує представник президентської партії Андрій Карауш, то "Сфера ТВ" там теж фігурує. На свою діяльність у цьому році телеканал отримав 40 тис. грн. Інший рівненський телеканал "Itv media group" отримав майже 50 тис. грн. Загалом облрада на власний піар заклала 89 900 грн", — розповів журналіст телеканалу ITV Media Group Вадим Мороз.

Скандальні тендери

Нагадаємо, що Департамент комунального господарства Харківської міської ради відмовився надати журналістам проєктно-кошторисну документацію про відновлення 16-поверхового будинку на Північній Салтівці у Харкові, який планували відбудувати до кінця 2025 року. Будинок зазнав руйнувань під час обстрілу РФ.

Також ми писали, що на ProZorro з'явився новий тендер на обслуговування антарктичних експедицій. Йдеться про матеріально-технічне забезпечення дослідницьких подорожей на океанографічному судні "Ноосфера". Вартість тендеру становить понад 11 млн доларів.