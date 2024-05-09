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Не игнорируйте тревоги — в Черниговской ГВА предупредили о возможных ударах врага по инфраструктуре

9 мая 2024 11:00
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Ракетные удары по Черниговской области
Ракеты. Фото: poglyad.tv
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

После интенсивных ракетных обстрелов прошлых дней противник планирует новые атаки на объекты критической инфраструктуры. В частности, речь идет об административных зданиях, электростанциях и газораспределительных системах.

Об этом начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил в Telegram в четверг, 9 мая.

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Как написал Брижинский, в ближайшее время противник планирует осуществить новые ракетные атаки по объектам критической инфраструктуры Украины.

Сообщение Брижинского
Сообщение Брижинского вTelegram

К объектам критической инфраструктуры относятся:
- телерадиовежи;
- теплоэлектростанции;
- газораспределительные станции;
- административные здания органов власти и т.д.

Главный Черниговской городской администрации призвал население не игнорировать сигналы воздушной тревоги и искать надежные укрытия. Также он отметил, что во время тревоги следует избегать мест скопления большого количества людей и находиться вблизи важных инфраструктурных объектов.

Напомним, ночью 8 мая россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.

Сегодня ночью враг атаковал Украину 20 "дронами-камикадзе". Силы ПВО сумели сбить над Одесской областью 17 "шахедов".

конфликт
Черниговская ОГА
Черниговская область
обстрелы
критическая инфраструктура
война в Украине
ракетный удар

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