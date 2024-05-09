Ракетные удары по Черниговской области

Не игнорируйте тревоги — в Черниговской ГВА предупредили о возможных ударах врага по инфраструктуре
После интенсивных ракетных обстрелов прошлых дней противник планирует новые атаки на объекты критической инфраструктуры. В частности, речь идет об административных зданиях, электростанциях и газораспределительных системах.
Об этом начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил в Telegram в четверг, 9 мая.
Где ожидать вероятные ракетные удары
Как написал Брижинский, в ближайшее время противник планирует осуществить новые ракетные атаки по объектам критической инфраструктуры Украины.
К объектам критической инфраструктуры относятся:
- телерадиовежи;
- теплоэлектростанции;
- газораспределительные станции;
- административные здания органов власти и т.д.
Главный Черниговской городской администрации призвал население не игнорировать сигналы воздушной тревоги и искать надежные укрытия. Также он отметил, что во время тревоги следует избегать мест скопления большого количества людей и находиться вблизи важных инфраструктурных объектов.
Напомним, ночью 8 мая россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.
Сегодня ночью враг атаковал Украину 20 "дронами-камикадзе". Силы ПВО сумели сбить над Одесской областью 17 "шахедов".
Читайте Новини.LIVE!