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У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих БпЛА знищили над Одещиною цієї ночі

9 травня 2024 07:27
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Степан Гафтко
редактор
Шахеди над Одесою 9 травня
Шахеди. Фото: Колаж РБК-Україна
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Сили ППО вночі, 9 травня зуміли збити над Одеською областю 17 "Шахедів" противника. Всього окупанти запустили по регіону 20 "дронів-камікадзе".

Про це командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив в четвер, 9 травня. 

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У повідомленні командувача зазначається, що Повітряні сили змогли збити 17 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" над Одесою та областю. Окупанти запускали їх із мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму.

Шахеди
Інфографіка по збитті Шахедів. Фото: Telegram командувача Повітряних сил

Нагадаємо, 8 травня російські загарбники поцілили у житловий район Харкова. Внаслідок атаки постраждали діти.

Також ми писали, що вночі 8 травня Росія атакувала обʼєктах критичної та цивільної інфраструктури у Запоржжі.

Одеська область
обстріли
ППО
війна в Україні
атака
Повітряні Сили ЗСУ
Шахед

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