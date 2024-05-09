Шахеди над Одесою 9 травня

Шахеди. Фото: Колаж РБК-Україна

Сили ППО вночі, 9 травня зуміли збити над Одеською областю 17 "Шахедів" противника. Всього окупанти запустили по регіону 20 "дронів-камікадзе".

Про це командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив в четвер, 9 травня.

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У повідомленні командувача зазначається, що Повітряні сили змогли збити 17 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" над Одесою та областю. Окупанти запускали їх із мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму.

Інфографіка по збитті Шахедів. Фото: Telegram командувача Повітряних сил

Нагадаємо, 8 травня російські загарбники поцілили у житловий район Харкова. Внаслідок атаки постраждали діти.

Також ми писали, що вночі 8 травня Росія атакувала обʼєктах критичної та цивільної інфраструктури у Запоржжі.