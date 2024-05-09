Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских БпЛА уничтожили над Одесской областью этой ночью arrow

В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских БпЛА уничтожили над Одесской областью этой ночью

9 мая 2024 07:27
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Шахеды над Одессой 9 мая
Шахеды. Фото: Коллаж РБК-Украина
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Силы ПВО ночью, 9 мая сумели сбить над Одесской областью 17 "шахедов" противника. Всего оккупанты запустили по региону 20 "дронов-камикадзе".

Об этом командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил в четверг, 9 мая.

Читайте также:

Атака "шахедами" по Одесской области

В сообщении командующего отмечается, что воздушные силы смогли сбить 17 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" над Одессой и областью. Оккупанты запускали их из мыса Чауда, что находится во временно оккупированном Крыму.

Шахеды
Инфографика по сбитию ''шахедов''. Фото: Telegram командующего Воздушными силами

Напомним, 8 мая российские захватчики попали в жилой район Харькова. В результате атаки пострадали дети.

Также мы писали, что ночью 8 мая Россия атаковала объекты критической и гражданской инфраструктуры в Запорожье.

Одесская область
обстрелы
ПВО
война в Украине
атака
Воздушные Силы ВСУ
Шахед

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом