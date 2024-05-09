Шахеды над Одессой 9 мая

В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских БпЛА уничтожили над Одесской областью этой ночью
Силы ПВО ночью, 9 мая сумели сбить над Одесской областью 17 "шахедов" противника. Всего оккупанты запустили по региону 20 "дронов-камикадзе".
Об этом командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил в четверг, 9 мая.
Атака "шахедами" по Одесской области
В сообщении командующего отмечается, что воздушные силы смогли сбить 17 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" над Одессой и областью. Оккупанты запускали их из мыса Чауда, что находится во временно оккупированном Крыму.
Напомним, 8 мая российские захватчики попали в жилой район Харькова. В результате атаки пострадали дети.
Также мы писали, что ночью 8 мая Россия атаковала объекты критической и гражданской инфраструктуры в Запорожье.
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