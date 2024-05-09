Шахеды над Одессой 9 мая

Шахеды. Фото: Коллаж РБК-Украина

Силы ПВО ночью, 9 мая сумели сбить над Одесской областью 17 "шахедов" противника. Всего оккупанты запустили по региону 20 "дронов-камикадзе".

Об этом командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил в четверг, 9 мая.

Читайте также:

Атака "шахедами" по Одесской области

В сообщении командующего отмечается, что воздушные силы смогли сбить 17 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" над Одессой и областью. Оккупанты запускали их из мыса Чауда, что находится во временно оккупированном Крыму.

Инфографика по сбитию ''шахедов''. Фото: Telegram командующего Воздушными силами

Напомним, 8 мая российские захватчики попали в жилой район Харькова. В результате атаки пострадали дети.

Также мы писали, что ночью 8 мая Россия атаковала объекты критической и гражданской инфраструктуры в Запорожье.